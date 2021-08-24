Лидеры G7 обсудят возможность официального признания «Талибана»

Лидеры стран Группы семи (G7) рассмотрят во вторник, 24 августа, на своей онлайн-встрече вопрос о возможности официального признания движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал CNN.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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