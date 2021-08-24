Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Мусоровоз совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе в Южнопортовом районе Москвы. В результате пострадавший скончался. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Водитель мусоровоза совершил наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе на 2-й улице Машиностроения у дома № 17.

«Пешеход-мужчина от полученных травм скончался. Предварительно, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, а водитель большегруза осуществлял правый поворот на разрешающий сигнал. Личность мужчины в настоящее время устанавливается, на вид ему 40-45 лет», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет РИАМО.

Ранее во вторник стало известно, что в столице 25-летний молодой человек на самокате врезался в открытую дверь припаркованного автомобиля и скончался от полученных травм.

Инцидент произошел еще 18 июня в Аптекарском переулке. Водитель автомобиля Ford Mondeo остановился в районе дома № 8 у правого края проезжей части, после чего открыл переднюю левую дверь машины. В это время мимо ехал самокатчик, который врезался в открытую дверь иномарки.

Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, но спасти его жизнь врачам не удалось.