В Москве самокатчик въехал в дверь машины и разбился насмерть

В Москве 25-летний молодой человек на самокате врезался в открытую дверь припаркованного автомобиля и скончался от полученных травм.

Как сообщает 24 августа телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, инцидент произошел еще 18 июня в Аптекарском переулке. Водитель автомобиля Ford Mondeo остановился в районе дома № 8 у правого края проезжей части, после чего открыл переднюю левую дверь машины. В это время мимо ехал 25-летний самокатчик, он врезался в открытую дверь иномарки.

Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Теперь водителю машины грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в этот же день стало известно, что в Сочи мужчина на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшую с переломами доставили в больницу. Личность водителя самоката уже установлена — им оказался 44-летний местный житель.

Ранее, 17 июня, в МВД России сообщили о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали.