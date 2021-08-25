Нескладный прием: сборная России осложнила себе жизнь на ЧЕ

После двух уверенных побед на групповом этапе чемпионата Европы женская сборная России по волейболу неожиданно уступила в матче с Бельгией. Подопечные Серджио Бузато, ведя 2:0 по партиям, проиграли сопернику три следующих сета. Впрочем, нашей команде некогда расстраиваться — впереди встреча с хозяевами турнира и действующими чемпионками из Сербии. Это хорошая проверка для российской сборной, которая в основном составлена из молодых игроков. Поражение от сербок может обернуться схваткой с крепкой Хорватией уже в 1/8 финала.

Перестрелка

Впервые за долгие годы женская национальная команда приехала на большой турнир без целого ряда лидеров — Наталии Гончаровой, Ирины Фетисовой и Ирины Королевой. Нет и Ирины Воронковой с Анной Подкопаевой. Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, усталостью опытных игроков после олимпийского турнира, во-вторых — желанием итальянского тренера наиграть молодых игроков.

Половине сборной нет и 23 лет, четверым — меньше 20. Для Анны Лазаревой, Полины Матвеевой, Ксении Смирновой и Юлии Бровкиной участие на ЧЕ — это первый серьезный старт в карьере, и пока что они свое приглашение в сборную оправдывают. Лидером же обновленного коллектива стала Арина Федоровцева. 17-летняя нападающая «Динамо-Казань» ярко проявила себя на Лиге наций и Олимпиаде, а в Белграде показывает просто какой-то запредельный уровень. Например, в победном матче с Азербайджаном Федоровцева сделала 11 эйсов — феноменальный результат!

Ярко Арина провела и матч с бельгийками, но в этот раз у нее была достойная оппонентка — 21-летняя Бритт Эрботс. В первой партии за счет усилий Эрботс соперники уверенно вышли вперед (12:6), но затем на подачу пошла Федоровцева — и все перевернулось. У Арины — четыре эйса. Плюс подруги по сборной поддержали блоком, — и Россия уже впереди (15:12).

Потом игра снова выравнялась. В концовке партии у Бельгии даже было два сетбола — 22:24. Но наши выстояли. И сумели на зубах вытащить тяжелейший сет — 31:29. После такого россиянки получили серьезное психологическое преимущество. И следующую партию взяли с большим преимуществом. Что было важно, разыгралась диагональная Анна Лазарева. Все было хорошо — 2:0.

Порядком надавили

В третьей партии наши девушки повели 4:0. В тот момент казалось, что игра сделана. У команды получалось многое, тогда как бельгийки ошибались сериями. Но буквально в один момент смогли переломить игру — и вот уже Бельгия лидирует с преимуществом в пять очков (7:12). Причина — российские девушки очень слабо играли на приеме. Еще перед стартом Евро это вызывало беспокойство, когда стало известно об отсутствии в составе Анны Маловой и Ирины Воронковой.

Бельгийки подавали один эйс за другим. Бузато перетряхнул почти весь состав, но так и не нашел в команде человека, который добавил бы хоть какой-то надежности в защите. Российская сборная безнадежно потонула в этом сете. Правда, в четвертой партии у нас все-таки был шанс на победу.

На четвертый бельгийки выходили в совсем другом настроении. Они хорошо прочувствовали слабые места нашей команды и планомерно давили на них. Не сказать, что соперницы играли на топ-уровне, но порядок, как известно, бьет класс. Это правило работало и теперь. Обученная сборная хладнокровно точно долбила по нашим больным местам.

У России был шанс забрать четвертый сет, когда после двух атак Смирновой удалось-таки выйти вперед — 20:19. Но в решающий момент ошиблась Федоровцева. И это нельзя назвать чем-то невероятным. Арина временами играет просто шикарно, и ее потенциал очевиден всем, но не стоит забывать, что ей лишь 17 лет. Ждать в таком возрасте безошибочной игры — наивно и неправильно. Она и так в разы опережает все графики роста, но все равно пока еще учится и набирается опыта.

На тай-брейке игра у нас не заладилась с самого начала (1:4, 6:8), но девушки все-таки нашли в себе силы на мини-камбек (11:10). Увы, довести дело до важной победы не удалось. Сначала не забила в атаке Федоровцева, а потом дважды подряд та самая Эрботс подачей выбила Смирнову. А следом звездная бельгийка и поставила точку в этом матче.

Бельгия одержала по-настоящему большую для себя победу, потому что теперь команда практически наверняка не опустится в группе ниже второго места. Это дает легкую сетку в первом раунде плей-офф и открывает дорогу в четвертьфинал.

А вот Россия теперь в случае поражения от мощной Сербии может рассчитывать только на третью строчку. Это грозит встречей в 1/8 финала с крепкой Хорватией и все той же безумно опасной Сербией — да еще в Белграде в четвертьфинале.

Выбор Туомаса

Тем временем и мужская сборная России начала подготовку к своему, стартующему 1 сентября чемпионату Европы. В составе также есть существенные потери. На Евро не поедут многолетний капитан команды Максим Михайлов (получил отдых) и диагональный «Зенита» Виктор Полетаев (травма).

— Когда меняются игроки, меняется и динамика, — рассказал официальному сайту чемпионата мира-2022 в России главный тренер Туомас Саммелвуо. — Это тоже очень интересно! Как мы решим эту задачку? Максу мы все должны быть очень благодарны за это лето, за то, что он сделал для команды. Он пример для всех. Витю я должен отпустить из-за его физических проблем — этот чемпионат Европы он пропустит. И мы взяли Максима Жигалова и Кирилла Клеца. И у нас есть возможность использовать одного из доигровщиков как диагонального.

Наша сборная будет играть групповой этап в Тампере, что в Финляндии — родной стране Саммелвуо.