Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России

«Локомотив» — «Краснодар»

Воскресный матч в Черкизово станет центральным в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Обе команды ещё в позапрошлом сезоне вместе заканчивали чемпионат в первой тройке и распределяли места в Лиге чемпионов. Сейчас они вновь рядом и несильно отстают от лидеров. «Локомотив» идет на пятом месте, находясь в двух очках от возглавляющего таблицу «Зенита». «Краснодар» — на седьмой строчке и отстаёт от питерцев на четыре балла. В предстоящем туре «железнодорожники» и «быки» определят, кто укрепит свои позиции незадолго до первого в сезоне перерыва на игры сборных. Особой интриге этому матчу добавляет то, что лидер «Локомотива» последних трёх лет Гжегош Крыховяк после недавнего трансфера в «Краснодар» впервые выйдет на поле «РЖД Арены» не в красно-зелёной форме.

22 августа, 16:00. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Волейбол. ЧЕ среди женщин

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Россия — Франция, Россия — Азербайджан

Чуть больше двух недель назад наши волейболистки обидным образом упустили шансы на медали Олимпиады в Токио. Сначала они отдали в последнем туре группового этапа победу Турции (2:3) и не смогли занять первое место, чем облегчили бы себе сетку в плей-офф. А в четвертьфинале проиграли Бразилии (1:3). В обоих матчах наши вели по сетам, но уступили. Теперь Россия попытается реабилитироваться удачным выступлением на чемпионате Европы. Первые матчи она проведёт в пятницу и воскресенье. Наши поехали в Белград без целой группы лидеров, но постараются за счёт свежей крови завоевать первые за долгое время медали крупных турниров.

20 августа, 21:00. 22 августа, 18:00. «Штарк Арена» (Белград, Сербия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Пляжный футбол. Чемпионат мира

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Россия — Парагвай

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые проходит в России. С 19 по 29 августа матчи этого турнира пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Мировое первенство стартовало в четверг, и сборная России провела первую игру с США, одержав в ней победу в дополнительное время со счётом 5:4. В субботу подопечные Михаила Лихачева в рамках второго тура встретятся с Парагваем и постараются развить успех. А в понедельник сборная России матчем с Японией завершит групповой этап, после чего начнётся плей-офф. Наша национальная команда по праву считается одним из фаворитов чемпионата мира и может рассчитывать на триумф.

21 августа, 20:30. СК «Лужники» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Теннис. Турнир ATP 1000

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До последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США (US Open) — осталось полторы недели. Незадолго до соревнований в Нью-Йорке представители теннисной элиты проходят последнюю проверку на готовность, выступая на территории США на турнире второй категории «Мастерс» в Цинциннати.

В этом году его пропустит звёздное трио — Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер, а также действующий победитель US Open Доминик Тим. Кто-то отсутствует из-за травмы, кто-то отдыхает после Олимпиады в Токио. Но все они вернутся к Открытому чемпионату США, за исключением Федерера, по состоянию здоровья выбывшего до конца сезона.

В их отсутствие на победу в Цинциннати могут претендовать звёздные россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, дошедшие до четвертьфиналов, в которых они сыграют в пятницу. В частности, Рублёва ждёт схватка с американцем французом Бенуа Пэром. Победитель турнира наберёт 1000 очков в рейтинг ATP. Поэтому, в случае успеха Даниил укрепит свои позиции второй ракетки мира и сократит отставание от лидирующего Джоковича, а Андрей может сдвинуть Тима с шестой строчки.

20 августа, 20:00 - 22:00, четвертьфиналы. 21 августа: 02:00 - 04:00, четвертьфиналы; 20:00, первый полуфинал. 22 августа: 01:00, второй полуфинал; 23:30, финал. Lindner Family Tennis Center (Цинциннати, США). Прямые трансляции на Eurosport 2

Хоккей. «ТАНЕКО Кубок чемпионов»

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До старта сезона в КХЛ осталось меньше двух недель. Клубы проводят завершающую стадию подготовки. Одним из самых ярких событий лета считается предсезонный турнир в Казани, собравший большую часть чемпионов разных лет. Местный «Ак Барс», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» борются за звание первого в истории победителя этого соревнования, но главное для них — проверка своих сил на фоне топовых соперников перед стартом регулярного чемпионата.

21 августа: 12:00, СКА — «Металлург»; 17:00, «Ак Барс» — «Салават Юлаев». 22 августа: 12:00, матч за третье место; 17:00, финал. «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

Бои MMA. Bellator 265

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Сергей Харитонов — Чейк Конго

В ночь с пятницы на субботу в Южной Дакоте пройдёт очередной турнир Bellator по смешанным единоборствам. Главным событием вечера станет бой тяжёловесов, в котором сойдутся ветераны промоушена. Россиянин Сергей Харитонов будет биться с французом Чейком Конго. Оба с переменным успехом выступают в последние годы. Харитонову уже 40 лет, а Конго — 46. Проигравший, вероятно, уже никогда не вернётся на приличный уровень, поэтому для этих бойцов схватка будет не на жизнь, а на смерть.

21 августа, 04:00. Арена «Сэнфорд Пентагон» (Су-Фолс, США). Прямая трансляция на «Okko Спорт»