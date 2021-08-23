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Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу

Аналитик рассказал о возможных способах использования Россией денег от МВФ

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Выделенный Международным валютным фондом (МВФ) России пакет специальных прав заимствований (SDR) на сумму около $17,5 млрд — это деньги не в прямой форме, и в случае определенных финансовых проблем можно использовать эти права на получение кредита от фонда. Об этом заявил «Известиям» Артем Звездин, трейдер, финансовый аналитик в понедельник, 23 августа.

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SDR — расчетная единица МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют.

МВФ выделил России указанную сумму ранее в этот же день. Совет управляющих фонда одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму $650 млрд (эквивалентно 456 млрд SDR) для помощи в восстановлении пострадавшей от последствий пандемии коронавируса мировой экономике 2 августа. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сообщила, что это выделение SDR является крупнейшим в истории фонда. Из выделенных средств $275 млрд отправили развивающимся государствам. Страны СНГ и Грузия получили $25 млрд, пишет «Газета.ру».

По словам Звездина, вариантов использования SDR от фонда много, но самый реалистичный — это добавление к международным резервам, в которых уже есть SDR на сумму $7 млрд.

Он отметил, что фактически Россия получила не именно деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем, причем не напрямую, а через определенные кредитные соглашения. Всего существует несколько форм использования SDR. С их помощью можно получить кредит от МФВ в обмен на определенные условия от страны, что, по мнению аналитика, в текущих условиях России невыгодно и не требуется.

«Другой способ — передать SDR другой стране на добровольной основе за денежное вознаграждение. Очевидно, что Россия и это не будет использовать за неимением смысла», — добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил 22 августа, что российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня. Он подчеркнул, что страна проходит пандемию эффективнее и лучше многих развитых стран.

Ранее, 10 августа, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что отечественная экономика продолжает восстанавливаться. Он обратил внимание на то, что процесс фиксировался в июле и августе и есть первые признаки его завершения.

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