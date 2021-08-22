Путин заявил об эффективном прохождении Россией пандемии COVID-19

Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран и практически восстановила докризисный уровень экономики, заявил президент страны Владимир Путин в воскресенье, 22 августа.

По словам главы государства, в период пандемии существовали многие трудности, связанные с потерей рабочих мест для многих, с ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан.

«Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано «Единой Россией» за последнее время — сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики», — подчеркнул российский лидер в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Как отметил Путин, проделанный путь создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.

10 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде заявил о том, что экономика России продолжает восстанавливаться. По его словам, этот процесс фиксировался в июле и августе, однако есть первые признаки его завершения.

29 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России наблюдается положительная динамика в сфере экономики, страна начинает выходить из связанного с пандемией кризиса. При этом ситуация с распространением COVID-19 на текущий момент не требует масштабной господдержки экономики, какая требовалась в прошлом году в условиях локдауна, отметил пресс-секретарь.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономическая политика должна адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса и выйти на долгосрочный устойчивый рост.