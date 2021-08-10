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Решетников рассказал о восстановлении экономики России

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Экономика России продолжает восстанавливаться — этот процесс фиксировался в июле и августе, однако есть первые признаки его завершения. Об этом 10 августа заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде.

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«Мы видим, что экономика восстанавливается, и, несмотря на то, что мы перешагнули предкризисный уровень — уровень четвертого квартала 2019 года, тем не менее мы видим, что возможности для дальнейшего роста остаются. В то же время по итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться — пока мы еще будем расти — и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит — дальнейшие темпы роста», — заявил Решетников.

29 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России наблюдается положительная динамика в сфере экономики, страна начинает выходить из связанного с пандемией кризиса. При этом ситуация с распространением COVID-19 на текущий момент не требует масштабной господдержки экономики, какая требовалась в прошлом году в условиях локдауна, отметил пресс-секретарь.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономическая политика должна адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса и выйти на долгосрочный устойчивый рост.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что России удалось максимально минимизировать негативные последствия пандемии коронавируса для экономики. Стоимость антикризисной поддержки в 2020 году министр оценил более чем в 4,5% ВПП. По величине бюджетного стимулирования в странах — членах «большой двадцатки» Россия занимает одно из лидирующих мест.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, однако выходит за целевые ориентиры.

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