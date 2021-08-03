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Экономика
МВФ выделил $650 млрд на восстановление экономики из-за пандемии
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МВФ выделил $650 млрд на восстановление экономики из-за пандемии

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд для помощи в восстановлении пострадавшей от последствий пандемии коронавируса мировой экономики, говорится в распространенном в понедельник, 2 августа, заявлении регулятора.

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«Исполнительный совет МВФ 2 августа одобрил общее выделение специальных прав заимствования примерно 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют. — Ред.), эквивалентных по сумме $650 млрд, для наращивания глобальной ликвидности», — следует из документа.

По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, данное выделение SDR является крупнейшим в истории МВФ.

30 июня Георгиева заявила, что вакцинация против коронавируса является важным фактором выхода из экономического кризиса.

По ее словам, государствам следует извлечь уроки из этого кризиса, а также строить в дальнейшем более динамичную финансовую систему для противостояния другим вызовам.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в России наблюдается положительная динамика в сфере экономики, страна начинает выходить из кризиса.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономическая политика должна адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса и выйти на долгосрочный устойчивый рост.

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