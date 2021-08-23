Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 23 августа, перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме порядка $18 млрд, сообщает 23 августа РБК.

Совет управляющих фонда одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму $650 млрд (эквивалентно 456 млрд SDR) для помощи в восстановлении пострадавшей от последствий пандемии коронавируса мировой экономики 2 августа. По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, данное выделение SDR является крупнейшим в истории МВФ.

Из выделенных средств $275 млрд были отправлены развивающимся странам. Государства СНГ и Грузия получили $25 млрд, тогда как Россия — около $17,5 млрд, добавляет «Газета.ру».

SDR является расчетной единицей МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ в целом восстановилась до докризисного уровня. Он также отметил, что Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, в период пандемии существовали многие трудности, связанные с потерей рабочих мест для многих, с ростом инфляции и ударами по реальным доходам граждан.

10 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что экономика России продолжает восстанавливаться. Он обратил внимание на то, что процесс фиксировался в июле и августе, однако есть первые признаки его завершения.