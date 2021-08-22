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Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня

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Президент России Владимир Путин заявил 22 августа, что экономика РФ в целом восстановилась до докризисного уровня.

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«Но в целом она... восстановлена до докризисного уровня. Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий», — сказал он на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Кроме того, Путин отметил, что Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, в период пандемии существовали многие трудности, связанные с потерей рабочих мест для многих, с ростом инфляции и ударами по реальным доходам граждан.

Как отметил Путин, проделанный путь создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.

10 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде заявил о том, что экономика России продолжает восстанавливаться. По его словам, этот процесс фиксировался в июле и августе, однако есть первые признаки его завершения.

Ранее, 27 июля, на совещании с правительством РФ по экономическим вопросам российский лидер заявил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками.

По словам президента, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

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