Россия получила от МВФ $18 млрд

Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении $650 млрд на восстановление мировой экономики вступило в силу 23 августа. Россия получит чуть больше $18 млрд.

В рамках нового плана МВФ, о котором было объявлено в начале августа, Россия должна получить больше $18 млрд (12,9 млрд SDR, special drawing rights, или специальные права заимствования, — расчетная денежная единица, которую использует МВФ). SDR распределили между 190 странами-членами пропорционально их квотам. Квота Российской Федерации составляет 2,71%.

Около $275 млрд (примерно 193 млрд SDR) выделили развивающимся странам, в том числе государствам с низким уровнем дохода. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что выделение денег сможет стимулировать мировую экономику во время беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Она также уточняла, что деньги будут переведены странам после вступления решения МВФ в силу.

Курс SDR к доллару США меняется каждый день на основе обменных курсов. По данным на 20 августа, 1 SDR равен $1,4.

Как напоминает «Газета.ру», теперь общее количество SDR достигнет $660 млрд. Ранее МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса, разразившегося осенью 2008 года.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ в целом восстановилась до докризисного уровня. По его словам, страна проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран.

10 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что экономика России продолжает восстанавливаться. Процесс фиксировался в июле и августе, однако есть первые признаки его завершения, заключил он.