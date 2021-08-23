Грязная забота: что известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в Реутове

Стало известно о случаях проявления жестокости к постояльцам со стороны персонала в практически новом специализированном доме для престарелых в городе Реутове. Пансионатом уже занялись в МВД и СК. Что произошло в подмосковном коммерческом пансионате — в материале «Известий».

«Является единичным случаем»

Полиция начала проверку после попавших в Сеть видеокадров из элитного пансионата в городе Реутове (Московская область). Как рассказали «Известиям» в администрации Реутова, «вчера информацию по инциденту в пансионате довели до правоохранительных органов, сейчас прокуратурой и следственным комитетом проводятся проверки».

На сделанной предположительно в пансионате «Олимпия хаус» видеозаписи видно, как пожилые люди лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые полураздетыми ползают по полу. Также отчетливо видно, как некая женщина бьет тряпкой по лицу лежащего в коридоре мужчину.

Фото: скриншот видео

Как сообщил «Известиям» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий, «в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлены сообщения и видеоматериалы, свидетельствующие о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми гражданами, проживающими в специализированном пансионате в г. Реутове».

— Сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» проводится проверка, направленная на установление лиц, запечатленных на видеозаписи, и выяснение всех обстоятельств произошедшего, — сообщил Георгий Дубовицкий. — По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Пансионат проверяет сейчас и Следственный комитет.

— Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки, — сообщили «Известиям» в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. — В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены сотрудники и руководство дома для престарелых, а также постояльцы заведения, будет дана правовая оценка действиям санитарок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Бывает, с женщинами что-то не так»

Факты жесткого обращения уже подтвердил постоялец пансионата «Олимпия хаус» в Реутове. Как рассказал мужчина телеканалу РЕН ТВ, в пансионате работает сотрудница, которая «на всех срывается». «Постель меняется, всё меняется, еда, всё нормально. На меня [сотрудники] не срываются, но, бывает, с женщинами что-то не так... Есть женщина, которая постоянно орет и орет», — заявил пенсионер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Руководители самого учреждения от комментариев пока отказываются. Однако, как рассказала сотрудница пансионата, предполагаемая виновница инцидента ушла сразу после того, как ей продемонстрировали ролик, где она избила тряпкой пожилого постояльца. «Елена собрала вещи, ушла. Я даже не знала, что случилось что-то. Она стала нервная: "Так, мне домой нужно срочно уехать". Через два часа мы узнаем, что такое случилось. Видно, ей кто-то раньше сказал», — сообщила РЕН ТВ сотрудница пансионата.

По ее словам, снятый на камеру инцидент был единичным случаем. Женщина заверила, что в пансионате всегда чисто, а постояльцы питаются хорошо.

Что это за место

В аппарате главы Реутова сообщили «Известиям», что «Олимпия хаус» — сеть частных пансионатов для временного пребывания лиц пожилого возраста, в Подмосковном реестре поставщиков социальных услуг населению не состоит. «Компания зарегистрирована 07.09.2020. Адрес регистрации: г. Москва.

Адрес фактического местонахождения (по договору аренды): г. Реутов, ул.Железнодорожная, д. 7а, стр. 1», — проинформировали в администрации города.

Фото: allpans.ru «Олимпия хаус» — сеть частных пансионатов для временного пребывания лиц пожилого возраста

— На сегодня обслуживание в центре получают 38 человек, — рассказала «Известиям» заместитель главы администрации Реутова по социальным вопросам Ольга Репина. — Всем [находящимся в пансионате] жителям Подмосковья будет предложено размещение в государственных учреждениях социального обслуживания.

При этом в отделе по вопросам организации социального обслуживания, опеки и попечительства Минсоцразвития Московской области об «Олимпии Хаус» вообще ничего не слышали.

— Это негосударственная организация, — рассказали «Известиям» в учреждении. — Есть организации, учрежденные министерством. мы с ними взаимодействуем, контролируем их деятельность. Они включены в реестр поставщиков социальных услуг, они предоставляют нам документы и мы постоянно с ними взаимодействуем. Но помимо них на территории Московской области есть большое число негосударственных организаций, которые предоставляют те же услуги. Но мы о них можем ничего не знать, пока что-нибудь не случится. Такие организации иногда не зарегистрированы, в реестре юрлиц они могут фигурировать как гостиницы или как-то еще. Нам даже не всегда удается попасть внутрь.

Фото: allpans.ru «Олимпия хаус» — сеть частных пансионатов для временного пребывания лиц пожилого возраста

Как объяснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора, «частные дома престарелых — это малый бизнес, а, поскольку предпринимательская деятельность носит уведомительный характер, как правило, предприниматели не спешат сообщать данные о себе для включения их в реестр».

— Внеплановые проверки проводятся или по жалобам, или в рамках эпидемиологического расследования, — говорят в Роспотребнадзоре. — При проведении внеплановых проверок чаще всего выявляются нарушения по санитарным вопросам — прежде всего не организовано должным образом водоснабжение, канализование, питание, медицинское обеспечение, отсутствуют изоляторы, входной фильтр.

«Известия» направили запросы в Генеральную прокуратуру и в Минтруда, а также в аппараты уполномоченных по правам человека в МО и РФ.

Какая грозит ответственность

Подобные действия могут быть квалифицированы как по части 1 или части 2 ст. 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). За это деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, объяснил «Известиям» адвокат Адвокатской палаты города Москвы Александр Иноядов.

Фото: скриншот видео

Кроме того, при отсутствии лицензии могут возникнуть основания и для ответственности по ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство.