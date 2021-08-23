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Россия и Турция в ближайшее время подпишут новый контракт по С-400
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Россия и Турция в ближайшее время подпишут новый контракт по С-400

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Россия и Турция продолжают консультации по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 (ЗРК С-400), стороны находятся на финальной стадии переговоров. Об этом 23 августа рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он отметил, что новый контракт будет подписан в ближайшее время.

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«Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе и в ближайшее время мы приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта», — сказал Михеев журналистам.

5 августа директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Москва ценит позицию Турции по закупке С-400, а также видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой.

Он добавил, что Турция действует сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление.

21 июля сообщалось, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военной техники.

За день до этого Михеев рассказал, что Москва и Анкара уже согласовали программу технологического сотрудничества по поставкам С-400.

В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимыми требования других стран не использовать купленные российские системы.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

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