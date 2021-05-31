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В МИД Турции назвали недопустимыми призывы не использовать купленные С-400

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Анкара считает недопустимыми требования других стран не использовать купленные российские зенитно-ракетные системы С-400. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Афины.

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«С-400 будут находиться под нашим контролем на 100%. Мы направляли [в Россию] наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран «не использовать» [С-400]», — цитирует его телеканал TRT.

Ранее, 28 мая, заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман сообщила, что США предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских С-400. При этом о какой именно альтернативе идет речь, она не уточнила.

24 марта Чавушоглу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что Анкара не отказывается от закупленных у России зенитных ракетных систем С-400, но готова обсуждать с США будущие закупки вооружений.

3 февраля на тот момент помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

США еще в октябре прошлого года пообещали Турции «серьезные последствия» после испытаний С-400. При этом ранее Вашингтон уже исключил Турцию из программы производства новейших истребителей пятого поколения F-35.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

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