США пообещали Турции «серьезные последствия» после испытаний С-400

США надеются, что Турция не поставит российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности. Об этом 16 октября сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты дают четко понять, что надеются, что система С-400 не будет поставлена на вооружение. Мы также предельно ясны по поводу возможных серьезных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция введет в строй систему [C-400]», — приводит ТАСС слова Ортэгус.

Она добавила, что США осудят учения с С-400 в Турции, если информация об их проведении будет подтверждена.

Ранее в этот же день стало известно, что Турция впервые опробовала на учениях на севере страны, в районе города Синоп, купленные у России С-400 «Триумф».

В начале октября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Турцию к сотрудничеству с союзниками по Североатлантическому альянсу для поиска альтернатив российским зенитным ракетным системам С-400.

В конце августа глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что контракт с Турцией на дополнительную партию систем ПВО С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.