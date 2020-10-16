Турция испытала на учениях российские ЗРС С-400

Турция впервые опробовала на учениях на севере страны, в районе города Синоп, купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в пятницу, 16 октября.

«На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», — сказал собеседник агентства.

В «Рособоронэкспорте» (входит в «Ростех») не стали комментировать агентству эту информацию.

«Интерфакс» со ссылкой на российский источник отмечает, что первые испытания Анкарой систем С-400 «подтвердили высокую надежность» техники из России.

13 октября в ВМС Турции заявили о намерениях Анкары испытать приобретенные у России С-400 на ракетном полигоне вблизи Синопа 16–17 октября.

Ранее, 6 октября, газета Yeni Akit писала, что Турция может в ближайшее время испытать ЗРС С-400 на черноморском побережье. Издание опубликовало видеокадры, на которых, по его версии, часть системы С-400 «Триумф» следует через город Самсун в провинцию Синоп.

В тот же день представитель Госдепа США выразил обеспокоенность планами Анкары об этих испытаниях. По его словам, закупка Турцией у России этих ЗРК является «важнейшим препятствием» в двусторонних отношениях и внутри НАТО, а также есть «риск потенциальных санкций» в рамках CAATSA — американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.