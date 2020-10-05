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НАТО призвало Турцию найти альтернативы российским С-400

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НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с союзниками по Североатлантическому альянсу для поиска альтернатив российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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«Это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек выразил обеспокоенность последствиями приобретения Анкарой российских систем, подчеркнув, что они могут «представлять риск для самолетов союзников и привести к санкциям со стороны США».

17 сентября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 пока не поставлены на боевое дежурство в стране, передает RT.

23 августа глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что контракт с Турцией на дополнительную партию систем ПВО С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

В конце июля Анкара выразила готовность «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем С-400.

В начале июля Турция начала испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на истребителях американского производства F-16 и F-4 Phantom II. Российские ЗРК С-400 расположены на турецкой авиабазе Муртед недалеко от Анкары. Испытания продлятся до конца ноября.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400 и стала первой из стран НАТО, которые купили данные системы, пишет REGNUM. Это решение Анкары вызвало негативное решение как у США, так и в целом у НАТО.

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