РФ не будет торопиться с исключением талибов из списка террористов

Россия не будет торопиться с исключением движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана. Об этом заявил в понедельник, 23 августа, замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета Безопасности ООН», — цитирует Сыромолотова «РИА Новости».

По словам дипломата, к настоящему моменту талибы заявили о завершении боевых действий, об амнистии правительственным чиновникам и гражданам Ирландской республиканской армии (ИРА), обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы, а также начало наводить общественный порядок, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

«Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран», — отметил дипломат.

20 августа президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий. Он подчеркнул, что необходимо «прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей», в том числе пытаться строить в других странах демократию «по чужим лекалам».

19 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать. Он отметил, что мировое сообщество «должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами».

Кроме того, Гутерриш заявил, что надеется на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Лавров также подчеркнул, что готовность талибов уважать мнения других является позитивным сигналом.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.