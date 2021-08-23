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Иммунолог рассказал о новой технологии создания вакцин от COVID-19

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Появление новых штаммов коронавируса со временем может снизить эффективность вакцин от COVID-19, поэтому придется менять технологию создания этих препаратов, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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По его словам, замедлить эволюцию инфекции и остановить ее распространение поможет только иммунизация 80-90% населения планеты.

В противном случае в какой-то момент ученым придется разрабатывать новые вакцины, предупредил Жемчугов.

Он пояснил, что, если эффективность вакцины меньше 50%, то число защищенных от инфекции людей будет либо будет топтаться на месте, либо уменьшаться за счет появления новых мутаций вируса.

При этом иммунолог рассказал, что ученые уже готовятся к такому сценарию развития событий. Так, Центр имени Гамалеи разработал и намерен зарегистрировать технологию создания вакцин, которая позволит обновлять для профилактики существующие препараты.

«Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса», — рассказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что эта инновация способна уменьшить скорость разработки и регистрации вакцин до нескольких недель или месяцев, поскольку испытания нужно будет проводить только по новым вакцинным материалам.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19.

Как считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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