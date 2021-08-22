Трамп призвал армию США быть готовой вернуться в Афганистан

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа, на митинге своих сторонников в штате Алабама.

«Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти <…>», — сказал бывший глава Белого дома. Трансляцию митинга вел телеканал CBS42.

Также Трамп указал на то, что в Афганистане находятся значительно больше американских граждан, чем озвучивает нынешний президент США Джо Байден

Кроме того, по мнению Трампа, в Афганистане происходит не отвод американских войск, а капитуляция. Он считает, что армию Соединенных Штатов «сдают врагу». Бывший президент указал на то, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на $83 млрд, оборудованные военные базы и дорогостоящее здание посольства.

Также политик прокомментировал бегство президента Афганистана Ашрафа Гани. Трамп назвал его мошенников, который улетел из страны «с кучей денег».

Вместе с этим экс-президент полагает, что Россия «снова входит» в Афганистан. Он добавил, что слышал, что российская сторона возвращается.

Трамп и ранее критиковал нынешнею администрацию США за ситуацию в Афганистане. Так, 20 августа он заявил, что решение Байдена о выводе войск из Афганистана является «величайшей стратегической ошибкой».

18 августа Трамп заявил, что около 40 тыс. американцев, собирающихся покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Также он заявил, что считает операцию по выводу американских войск из Афганистана самым большим унижением для Штатов.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.