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Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал инициированный президентом Штатов Джо Байденом вывод войск из Афганистана капитуляцией. Трансляцию митинга сторонников политика в штате Алабама вел канал CBS42.

«Мы видим, как нашу армию сдают врагу», — заявил Трамп 22 августа.

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Согласно политику, нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудование на $83 млрд, военные базы и дорогостоящее здание посольства.

«Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад. <...> Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», — сказал экс-глава Соединенных Штатов.

Ситуацию в Афганистане он назвал «величайшим военным унижением в истории США» ведь, по его словам, войска с охваченной войной территорией должны уходить последними.

Как заявил политик, действия Байдена привели к тому, что на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

По словам бывшего президента, нынешняя администрация даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана — 10 тысяч или 15.

Кроме того, на митинге Трамп заявил о «вхождении» России в Афганистан и добавил, что американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан.

Это четвертый митинг бывшего президента страны после завершения президентского срока.

24 июля на митинге в штате Аризона Трамп заявил о переходе США от социализма к коммунизму при Байдене.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

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