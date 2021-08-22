В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb

Очередная партия из 34 британских спутников связи OneWeb успешно выведена на орбиту, сообщает 22 августа пресс-служба «Роскосмоса».

«Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — сказано в Twitter госкорпорации.

Как уточнили в «Роскосмосе», теперь на орбите находятся в общей сложности 288 британских летательных аппаратов.

Это восьмой запуск британских спутников с Байконура, впереди еще четыре, добавили в госкорпорации.

Ранее в воскресенье ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

Примерно спустя девять минут разгонный блок «Фрегат» в связке с космическими аппаратами успешно отделился от третьей ступени ракеты.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ракета «Союз» отработала штатно в ходе запуска с космодрома Байконур.

Накануне Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты «Союз» с Байконура после двух переносов.

Изначально запуск спутников должен был состояться 20 августа, однако был перенесен на сутки из-за сбоя работы одного из клапанов наземного оборудования. Позже по просьбе заказчика пуск ракеты «Союз-2.1б» был отложен еще на одни сутки.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.