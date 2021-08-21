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Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты «Союз» с Байконура

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Проблемы, мешавшие старту ракеты «Союз» с 34 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур, устранены, госкомиссия дала разрешение на пуск, который назначен на 22 августа. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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«Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и пуск в резервную дату – 01:13:40 мск. 22 августа», — говорится в сообщении.

В настоящее время совместный расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» приступает к операциям по заправке ракеты компонентами топлива. После чего на стартовом комплексе площадки № 31 «Восток» начнутся заключительные операции, отстыковка подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок и эвакуация персонала с нулевой отметки.

Отмечается, что это будет первый запуск космических аппаратов OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году. Он должен довести количество спутников британской компании на околоземной орбите до 288. Работы ведутся по контракту компании «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с компаниями Arianespace и Starsem.

До этого пуск дважды переносился. Первый раз 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса.

20 августа в «Роскосмосе» сообщили, что запуск ракеты был отложен на сутки и состоится 21 августа в 01:18 мск. Отмечалось, что отмена пуска связана с автоматической отменой предстартовой подготовки.

31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb с космодрома Байконур на 20 августа.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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