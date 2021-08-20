Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb был отложен, рассказали 20 августа в «Роскосмосе».

«Пуск перенесен на резервную дату по техническим причинам», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что запуск отложен на сутки и состоится 21 августа в 01:18 мск.

По словам диктора трансляции, отмена пуска связана с автоматической отменой предстартовой подготовки.

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск был отложен из-за сбоя работы одного из клапанов наземного оборудования. При этом собеседник агентства подчеркнул, что замечаний к ракете нет.

«За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет. Переход на сутки на резервную дату», — рассказал он.

31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb с космодрома Байконур на 20 августа.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.