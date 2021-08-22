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Полезная связь: как «Союз-2.1б» вывел на орбиту британские спутники

Космические аппараты OneWeb обеспечат землян высокоскоростным интернетом
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Фото: Роскосмос
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Фото: Роскосмос
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Как аппарат готовили к запуску — в фотогалерее «Известий»
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На Восточный прибыл состав с блоками двух ракет «Союз-2.1б» 08.06
Фото: Роскосмос
На Восточный прибыл состав с блоками двух ракет «Союз-2.1б»
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сотрудник космодрома Байконур собирает боковые блоки ракеты-носителя «Союз-2.1б» 09.07
Фото: Роскосмос
Предстартовые работы проводились в рамках выполнения контрактов «Главкосмоса» с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace — оператором запуска OneWeb
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Космодром Байконур готовится к запуску OneWeb
Фото: Роскосмос
34 спутника OneWeb доставили на космодром на самолете
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вывоз из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: Роскосмос
Блоки ступеней ракеты привезли на космодром по железной дороге
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На Байконуре завершена сборка РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb
Фото: Роскосмос
Окончательная сборка ракеты-носителя проводилась в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре
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На Байконуре проводятся работы по плану второго стартового дня
Фото: Роскосмос
Здесь прошли предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты, специалисты проверили взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования
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На Байконуре завершена сборка РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb
Фото: Роскосмос
В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений
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Ракета «Союз-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb установлена на Байконуре
Фото: Роскосмос
Расчетное время выведения спутников — 3 часа 45 минут
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Ракета «Союз-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb установлена на Байконуре
Фото: Роскосмос
Теперь число британских космических аппаратов OneWeb на околоземной орбите достигло 288
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Фото: Роскосмос
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения землян высокоскоростным интернетом
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Ракета «Союз-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb установлена на Байконуре
Фото: Роскосмос
Нынешний запуск стал девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур
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