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Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb перенесли еще на сутки

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb отложен на еще одни сутки по просьбе заказчика, сообщил 20 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«На Байконуре перенос пуска РКН (ракеты космического назначения. — Ред.) на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в самой госкорпорации, ракета, разгонный блок, а также космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии.

Ранее в этот день пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур был отложен на сутки по техническим причинам. Запуск должен был состояться 21 августа в 01:18 мск.

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли уточнил, что запуск был отложен из-за сбоя работы одного из клапанов наземного оборудования.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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