Рогозин сообщил о штатной работе ракеты «Союз» при запуске

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb отработала штатно в ходе запуска с космодрома Байконур. Об этом 22 августа сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время», — написал он в своем Twitter.

Ранее в воскресенье ракета-носитель «Союз» с 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

Примерно спустя девять минут разгонный блок «Фрегат» в связке с космическими аппаратами успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Накануне Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты «Союз» с Байконура после двух переносов.

Изначально запуск спутников должен был состояться 20 августа, однако был перенесен на сутки из-за сбоя работы одного из клапанов наземного оборудования. Позже по просьбе заказчика пуск ракеты «Союз-2.1б» был отложен еще на одни сутки.