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Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур.

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«Есть контакт подъема», — сказал диктор в ходе трансляции на сайте «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, примерно через девять минут после пуска разгонный блок «Фрегат» в связке с аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет. В общей сложности развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут.

После этого количество космических аппаратов OneWeb на орбите увеличится до 288 спутников.

Накануне Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты «Союз» с Байконура. Отмечалось, что проблемы, мешавшие старту ракеты «Союз» с 34 спутниками, устранены.

Ранее пуск дважды переносили. Изначально запуск спутников должен был состояться 20 августа, однако был перенесен на сутки из-за сбоя работы одного из клапанов наземного оборудования. Позже по просьбе заказчика пуск ракеты «Союз-2.1б» был отложен еще на одни сутки.

В июне 2015 года «Роскосмос» подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат». Стоимость контракта составила $1,2 млрд. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19.

OneWeb — система спутников одноименной компании, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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