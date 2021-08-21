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Эрдоган выступил за инклюзивное правительство в Афганистане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 августа в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что новое правительство в Афганистане должно быть инклюзивным. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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По словам Эрдогана, новое афганское правительство должно быть инклюзивным, чтобы оно отражало разнообразие народа Афганистана.

Кроме того, Эрдоган отметил, что талибы (члены движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ) должны избежать повторения своих прошлых ошибок и отнестись ко всем афганским этносам с уважением.

Турецкий лидер также добавил, что Турция может продолжать нести ответственность за безопасность аэропорта в Кабуле, если для этого будут созданы соответствующие условия.

Ранее в этот день представитель радикального движения «Талибан» анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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