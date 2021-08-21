Переломный момент: почему Харитонов проиграл французскому ветерану
В главном бою вечера Bellator 265, который проходил в американском городе Су-Фолс, Чейк Конго одержал победу над россиянином Сергеем Харитоновым. За несколько секунд до конца второго раунда французский боец выиграл удушающим приемом. По ходу поединка Сергей даже сломал руку. Ему потребуется операция, сообщил тренер бойца. Сам 41-летний российский спортсмен не стал искать оправданий своему поражению, но заявил, что пока не собирается завершать карьеру.
Начало за Харитоновым
Чейк Конго — ветеран ММА, на счету которого есть победы над такими топовыми российскими бойцами, как Виталий Минаков и Александр Волков (а теперь и Сергей Харитонов). Он бывший боец UFC. Там Чейк дрался более шести лет и провел 18 поединков (11-6-1). После подписания в Bellator Конго словно по-новому задышал: сделал 16 побед при трех поражениях (плюс один бой был признан несостоявшимся). Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге тяжелого веса промоушена.
Харитонов не бился в Bellator с ноября 2019-го, когда проиграл техническим нокаутом британцу Линтону Васселлу. После этого Сергей провел один бой по правилам WTKF (кикбоксинг + 20 секунд на работу в партере), два боксерских поединка, бой на голых кулаках и одну схватку по правилам ММА (вырубил Оли Томпсона). Во всех победил. Харитонов на хорошем счету в Bellator. Да, к бою с Конго он подошел с двумя поражениями в лиге, зато три поединка выиграл брутальными нокаутами — у топовых Чейза Гормли, Роя Нельсона и Мэтта Митриона.
При взвешивании Сергей оказался тяжелее Конго почти на 8 кг (119,7/112). Это позволяло россиянину рассчитывать на бой в стойке, что для него очень важно в последние годы.
С первых секунд поединка Харитонов занял центр клетки, буквально оттолкнув противника джебом. Тактика российского бойца сразу стала ясна: он не давал сопернику пространства, но при этом не сближался, а выбрасывал джебы в голову и по корпусу, наносил лоу-кики. Фирменные апперкоты выкидывал редко. Это объяснялось тем, что Конго очень хорош в клинче, так что сближаться с ним было рискованно.
Чейк активизировался только через полторы минуты после начала боя: провел несколько коротких серий, но урона не нанес — лишь несколько его джебов достигли цели. Сергей же гнул свое: поддавливал соперника к сетке, заставлял пятиться и расстреливал левой рукой, иногда добавляя правую. Конго явно чувствовал себя некомфортно. Тем не менее, к 5-й минуте раунда ему удалось выровнять поединок. Но тут активизировался Харитонов.
За минуту до гонга Сергей сбил оппонента джебом, а затем, почувствовав, что нокаут где-то недалеко, прибавил агрессии. Пару раз сам пропустил, но в самом конце раунда поставил Конго в очень неудобное положение. Харитонов взорвался и воткнул в блок француза мощный прямой, который тот явно прочувствовал, а потом выбросил хай-кик, прошедший вскользь по его правому глазу. Чейк повернулся спиной, но Сергей не успел его добить — раунд закончился.
Обидная развязка
Уроженец Архангельской области здорово начал и второй раунд: первым же ударом почти свалил Конго — тот удержался на ногах лишь благодаря сетке. Российский боец попадал все чаще (работал одиночными ударами), дважды защитился от попыток Чейка сделать тейкдаун. Все шло отлично. Но еще в первом раунде Сергей сломал палец на левой руке — той, которой бил джебы. По словам тренера Харитонова — Руслана Кривуши, это сказалось на ходе поединка.
За полторы минуты до конца второго раунда Конго переломил ход боя. Он в очередной раз попытался побороться за центр клетки, начав атаку с удара коленом в корпус. Затем Чейк выбросил три джеба, вслед за которыми логично вылетел мощный удар справа — точно в цель. Сергей поплыл, после чего Конго обрушил на него град ударов. Харитонов попытался спастись в клинче, но отдал спину. Француз прижал его к клетке, нанес несколько плотных панчей в голову, ударил коленом, перевел, схватившись за две ноги, а затем оказался в полном маунте. Забить Харитонова у него не получилось, но когда на секундомере было 4:50, он взял его шею в замок. Сергей не слышал сирену, возвещавшую о том, что до конца раунда осталось 10 секунд, не слышал и криков угловых, и постучал ровно в тот момент, когда до гонга оставалась даже не секунда, а полсекунды. Он проиграл.
— Проиграл ветерану. Одно лишь уважение к этому человеку — в 46 лет выходит и побеждает, — сказал Харитонов в своем Instagram. — Он пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше. Уверен, что впереди еще много побед.
Тренер российского бойца раскрыл еще одну деталь его неудачи в Су-Фолсе.
— Когда мы руку разбинтовали, у него сустав большого пальца полностью торчал наружу, полностью в другую сторону развернут, кожа была натянута, — рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» Руслан Кривуша. — Уверен, что Харитонов будет до 50 лет биться. У него такой настрой. Сейчас самое главное — сделать операцию. Доктор сказал, что это обязательно. На восстановление уйдет два-три месяца. Два — минимум, четыре — максимум. Определимся, или в Майами ее сделаем, или в России. Скорее всего, в Майами, потому что нужно максимально быстро ее сделать. Палец вообще не держится
После окончания поединка Конго еще несколько минут лежал на канвасе. Харитонов выглядел куда бодрее. Очевидно, что если бы Сергей продержался секунду, то в третьем раунде вполне мог бы финишировать потерявшего силы ветерана ММА. Сколько боев осталось у Харитонова по контракту с Bellator — неизвестно. Но учитывая, какие поединки он закатывает в этой лиге (все шесть закончились досрочно), промоушен Скотта Кокера наверняка заинтересован в продолжении сотрудничества.