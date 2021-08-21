Переломный момент: почему Харитонов проиграл французскому ветерану

В главном бою вечера Bellator 265, который проходил в американском городе Су-Фолс, Чейк Конго одержал победу над россиянином Сергеем Харитоновым. За несколько секунд до конца второго раунда французский боец выиграл удушающим приемом . По ходу поединка Сергей даже сломал руку. Ему потребуется операция, сообщил тренер бойца. Сам 41-летний российский спортсмен не стал искать оправданий своему поражению, но заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

Начало за Харитоновым

Чейк Конго — ветеран ММА , на счету которого есть победы над такими топовыми российскими бойцами, как Виталий Минаков и Александр Волков (а теперь и Сергей Харитонов). Он бывший боец UFC. Там Чейк дрался более шести лет и провел 18 поединков (11-6-1). После подписания в Bellator Конго словно по-новому задышал: сделал 16 побед при трех поражениях (плюс один бой был признан несостоявшимся). Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге тяжелого веса промоушена.

Харитонов не бился в Bellator с ноября 2019-го , когда проиграл техническим нокаутом британцу Линтону Васселлу. После этого Сергей провел один бой по правилам WTKF (кикбоксинг + 20 секунд на работу в партере), два боксерских поединка, бой на голых кулаках и одну схватку по правилам ММА (вырубил Оли Томпсона). Во всех победил. Харитонов на хорошем счету в Bellator. Да, к бою с Конго он подошел с двумя поражениями в лиге, зато три поединка выиграл брутальными нокаутами — у топовых Чейза Гормли, Роя Нельсона и Мэтта Митриона.

При взвешивании Сергей оказался тяжелее Конго почти на 8 кг (119,7/112). Это позволяло россиянину рассчитывать на бой в стойке, что для него очень важно в последние годы.

С первых секунд поединка Харитонов занял центр клетки, буквально оттолкнув противника джебом. Тактика российского бойца сразу стала ясна: он не давал сопернику пространства, но при этом не сближался, а выбрасывал джебы в голову и по корпусу, наносил лоу-кики . Фирменные апперкоты выкидывал редко. Это объяснялось тем, что Конго очень хорош в клинче, так что сближаться с ним было рискованно.

Чейк активизировался только через полторы минуты после начала боя: провел несколько коротких серий, но урона не нанес — лишь несколько его джебов достигли цели. Сергей же гнул свое: поддавливал соперника к сетке, заставлял пятиться и расстреливал левой рукой, иногда добавляя правую. Конго явно чувствовал себя некомфортно. Тем не менее, к 5-й минуте раунда ему удалось выровнять поединок. Но тут активизировался Харитонов.

За минуту до гонга Сергей сбил оппонента джебом, а затем, почувствовав, что нокаут где-то недалеко, прибавил агрессии. Пару раз сам пропустил, но в самом конце раунда поставил Конго в очень неудобное положение. Харитонов взорвался и воткнул в блок француза мощный прямой, который тот явно прочувствовал, а потом выбросил хай-кик, прошедший вскользь по его правому глазу. Чейк повернулся спиной, но Сергей не успел его добить — раунд закончился.

Обидная развязка

Уроженец Архангельской области здорово начал и второй раунд: первым же ударом почти свалил Конго — тот удержался на ногах лишь благодаря сетке . Российский боец попадал все чаще (работал одиночными ударами), дважды защитился от попыток Чейка сделать тейкдаун. Все шло отлично. Но еще в первом раунде Сергей сломал палец на левой руке — той, которой бил джебы . По словам тренера Харитонова — Руслана Кривуши, это сказалось на ходе поединка.

За полторы минуты до конца второго раунда Конго переломил ход боя. Он в очередной раз попытался побороться за центр клетки, начав атаку с удара коленом в корпус. Затем Чейк выбросил три джеба, вслед за которыми логично вылетел мощный удар справа — точно в цель. Сергей поплыл, после чего Конго обрушил на него град ударов. Харитонов попытался спастись в клинче, но отдал спину. Француз прижал его к клетке, нанес несколько плотных панчей в голову, ударил коленом, перевел, схватившись за две ноги, а затем оказался в полном маунте. Забить Харитонова у него не получилось, но когда на секундомере было 4:50, он взял его шею в замок. Сергей не слышал сирену, возвещавшую о том, что до конца раунда осталось 10 секунд, не слышал и криков угловых, и постучал ровно в тот момент, когда до гонга оставалась даже не секунда, а полсекунды. Он проиграл.

— Проиграл ветерану. Одно лишь уважение к этому человеку — в 46 лет выходит и побеждает, — сказал Харитонов в своем Instagram. — Он пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать . Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше. Уверен, что впереди еще много побед.

Тренер российского бойца раскрыл еще одну деталь его неудачи в Су-Фолсе.

— Когда мы руку разбинтовали, у него сустав большого пальца полностью торчал наружу, полностью в другую сторону развернут, кожа была натянута , — рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» Руслан Кривуша. — Уверен, что Харитонов будет до 50 лет биться. У него такой настрой. Сейчас самое главное — сделать операцию . Доктор сказал, что это обязательно. На восстановление уйдет два-три месяца. Два — минимум, четыре — максимум. Определимся, или в Майами ее сделаем, или в России. Скорее всего, в Майами, потому что нужно максимально быстро ее сделать. Палец вообще не держится