Через травмы к звездам: Сергей Харитонов возвращается в Bellator

Сергей Харитонов 21 августа рано утром по московскому времени выступит в главном бою турнира Bellator 265, который пройдет в американском городе Су-Фолс. Соперник — опытнейший француз Чейк Конго. Ему 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и две ничьи. Последний раз Конго дрался в Bellator в октябре прошлого года, проиграв Тимоти Джонсону. Опытный россиянин не проводил бои в американском промоушене с ноября 2019 года, когда проиграл Линтону Васселлу. Времена, когда Харитонов мог дать бой в партере даже Антонио Родриго Ногейре, остались далеко позади. Уже довольно давно Сергей — только боец-ударник. Хотя в 2017-м внезапно заставил сдаться огромного бразильца Мондрагона самбистским болевым на ногу. При этом Харитонов перед поединком с Васселлом считался фаворитом, ведь в августе довольно легко нокаутировал куда более серьезного соперника Мэтта Митриона.

Странный инцидент

Сергей в бою с Васселлом получил травму колена. Ему посочувствовал даже его непримиримый соперник Александр Емельяненко. Бывший десантник не стал делать операцию, объяснив, что это может надолго прервать его бойцовскую карьеру. В 2020-м Харитонов не выступал в Bellator, тем не менее год получился для него насыщенным. Дважды он бился на турнирах РЕН ТВ (нокаутировал Фернандо Родригеса по смешанным правилам и Дэнни Уильямса по правилам бокса), вырубил Оли Томпсона на шоу «Парус». Также Харитонов планировал подраться на голых кулаках в Top Dog, но в его планы вмешался Адам Яндиев.

В ноябре экс-боец UFC подкараулил Харитонова на одном из турниров по ММА в Москве и внезапно напал на него, сломав нос и лицевую кость. Причина — финансовый спор. Скандал был огромным, а закончилась вся история примирением спортсменов — они публично назвали друг друга братьями. Яндиев возвращаться в ММА не собирается. Харитонов же уже в феврале-марте планировал биться в Bellator, но его не допустила до боев медицинская комиссия. Операцию Сергей всё равно делать не стал и нашел другие способы заработка. Сначала он провел кулачный бой с неким Майком Куком на шоу Амирана Сардарова (победа нокаутом), а затем без проблем выиграл у боксера-джорнимена Осборна Мичиманы.

Через травмы к звездам Сергей Харитонов, боец смешанного стиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

И вот бой с действительно серьезным соперником. Да, Чейку Конго уже 46, но возраст не должен вводить в заблуждение. Конго — тот редкий тип бойца, который после 40 стал сильнее, чем до 40. Например, до 40 лет Чейк выиграл 22 боя, проиграл 10, а еще два завершились вничью. А после 40-летия он победил в восьми поединках, а проиграл только один (еще один был признан несостоявшимся). Причем у Конго в последние годы очень крепкая оппозиция — Тимоти Джонсон, Райан Бейдер, Виталий Минаков, Хави Айяла, Аугусто Сакаи, Александр Волков. Да, Минакова он победил очень спорным судейским решением плюс Виталий подошел к поединку изможденным болезнью (похудел на 10 кг), но победа есть победа.

Одна цель

41-летний Харитонов в этом бою считается андердогом. Но с его-то ударом шанс на победу будет всегда — только если Конго не последует примеру Вассела (то есть не залежит). Впрочем, Конго тоже ударник, так что поединок наверняка пройдет в стойке и будет весьма зрелищным. Вряд ли бой продлится всю дистанцию. За последние 15 лет лишь один бой с участием Харитонова добрался до судейского решения — с Джоуи Белтраном на турнире RCC в феврале 2018 года.

В интервью «Известиям» Харитонов рассказал о своей готовности к поединку.

— Наконец-то я прошел обследование, медкомиссия Bellator меня допустила [до боев] спустя десять месяцев [после инцидента с Адамом Яндиевым], — отметил Сергей Харитонов. — Мог бы за это время два-три боя провести. Ситуация с Яндиевым была общественная, а Bellator переживает за здоровье спортсменов. Это же Америка — страна законов и порядков. По здоровью нет никаких проблем. Только нос как болел, так и побаливает немного. В целом неприятная была история, но мы бойцы — идем дальше.

Через травмы к звездам Чейк Конго, французский боец смешанных боевых искусств Фото: Global Look Press/Derek Leung

Также уроженец Архангельской области оценил силу своего ближайшего соперника.

— Конго — матерый, выносливый, корявый, бьет неудобные удары ногами, — продолжил Сергей Харитонов. — Корявый в том смысле, что может навязать грязную борьбу около сетки, где-то повязать или ударить коленом. Ну такой — физически крепкий. Хороший бой. Ему 46? Ну а мне 41. Человек держит себя в форме. Он два года назад, в 44, выиграл у Виталия Минакова — что тут говорить? Я понимаю, что Виталик вышел не в лучшей форме, но я тоже на многие бои выходил не в лучшей форме. Например, против Джеффа Монсона в 2009-м с животиком вышел. Я не сказал бы, что сейчас нахожусь в какой-то суперформе и подхожу к бою на сто процентов. Тем не менее я готов хорошо, в Америку приехал заранее, хорошо тут поработал и поспарринговал. По большому счету я готов к бою.

Помимо насыщенной карьеры на высочайшем уровне в активе Конго самый невероятный камбэк в истории UFC. В 2011 году француз пережил два нокдауна подряд, а затем вырубил соперника двойным коротким правым хуком.