 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россияне обыграли команду США на старте ЧМ по пляжному футболу
Мир
Полиция не нашла взрывного устройства в машине у здания конгресса США
Мир
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
Спорт
Месси и Роналду не будут бороться за звание игрока года по версии УЕФА
Общество
Пранкера опросили в полиции после видео с «нападением» на пенсионерку в Москве
Спорт
Путин поприветствовал участников ЧМ по пляжному футболу в Москве
Мир
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в Сеуту
Общество
В Краснодарском крае затопило участок трассы Новороссийск-Керчь
Общество
В ОП предложили запретить необоснованный сбор персональных данных
/

Через травмы к звездам: Сергей Харитонов возвращается в Bellator

В соперниках Чейк Конго, который после 40 лет стал драться лучше, чем до 40
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Через травмы к звездам: Сергей Харитонов возвращается в Bellator
2021-08-19 17:02:01">
2021-08-19 17:02:01
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сергей Харитонов 21 августа рано утром по московскому времени выступит в главном бою турнира Bellator 265, который пройдет в американском городе Су-Фолс. Соперник — опытнейший француз Чейк Конго. Ему 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и две ничьи. Последний раз Конго дрался в Bellator в октябре прошлого года, проиграв Тимоти Джонсону. Опытный россиянин не проводил бои в американском промоушене с ноября 2019 года, когда проиграл Линтону Васселлу. Времена, когда Харитонов мог дать бой в партере даже Антонио Родриго Ногейре, остались далеко позади. Уже довольно давно Сергей — только боец-ударник. Хотя в 2017-м внезапно заставил сдаться огромного бразильца Мондрагона самбистским болевым на ногу. При этом Харитонов перед поединком с Васселлом считался фаворитом, ведь в августе довольно легко нокаутировал куда более серьезного соперника Мэтта Митриона.

Странный инцидент

Сергей в бою с Васселлом получил травму колена. Ему посочувствовал даже его непримиримый соперник Александр Емельяненко. Бывший десантник не стал делать операцию, объяснив, что это может надолго прервать его бойцовскую карьеру. В 2020-м Харитонов не выступал в Bellator, тем не менее год получился для него насыщенным. Дважды он бился на турнирах РЕН ТВ (нокаутировал Фернандо Родригеса по смешанным правилам и Дэнни Уильямса по правилам бокса), вырубил Оли Томпсона на шоу «Парус». Также Харитонов планировал подраться на голых кулаках в Top Dog, но в его планы вмешался Адам Яндиев.

В ноябре экс-боец UFC подкараулил Харитонова на одном из турниров по ММА в Москве и внезапно напал на него, сломав нос и лицевую кость. Причина — финансовый спор. Скандал был огромным, а закончилась вся история примирением спортсменов — они публично назвали друг друга братьями. Яндиев возвращаться в ММА не собирается. Харитонов же уже в феврале-марте планировал биться в Bellator, но его не допустила до боев медицинская комиссия. Операцию Сергей всё равно делать не стал и нашел другие способы заработка. Сначала он провел кулачный бой с неким Майком Куком на шоу Амирана Сардарова (победа нокаутом), а затем без проблем выиграл у боксера-джорнимена Осборна Мичиманы.

Через травмы к звездам
Сергей Харитонов боец смешанного стиля

Сергей Харитонов, боец смешанного стиля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

И вот бой с действительно серьезным соперником. Да, Чейку Конго уже 46, но возраст не должен вводить в заблуждение. Конго — тот редкий тип бойца, который после 40 стал сильнее, чем до 40. Например, до 40 лет Чейк выиграл 22 боя, проиграл 10, а еще два завершились вничью. А после 40-летия он победил в восьми поединках, а проиграл только один (еще один был признан несостоявшимся). Причем у Конго в последние годы очень крепкая оппозиция — Тимоти Джонсон, Райан Бейдер, Виталий Минаков, Хави Айяла, Аугусто Сакаи, Александр Волков. Да, Минакова он победил очень спорным судейским решением плюс Виталий подошел к поединку изможденным болезнью (похудел на 10 кг), но победа есть победа.

Одна цель

41-летний Харитонов в этом бою считается андердогом. Но с его-то ударом шанс на победу будет всегда — только если Конго не последует примеру Вассела (то есть не залежит). Впрочем, Конго тоже ударник, так что поединок наверняка пройдет в стойке и будет весьма зрелищным. Вряд ли бой продлится всю дистанцию. За последние 15 лет лишь один бой с участием Харитонова добрался до судейского решения — с Джоуи Белтраном на турнире RCC в феврале 2018 года.

В интервью «Известиям» Харитонов рассказал о своей готовности к поединку.

— Наконец-то я прошел обследование, медкомиссия Bellator меня допустила [до боев] спустя десять месяцев [после инцидента с Адамом Яндиевым], — отметил Сергей Харитонов. — Мог бы за это время два-три боя провести. Ситуация с Яндиевым была общественная, а Bellator переживает за здоровье спортсменов. Это же Америка — страна законов и порядков. По здоровью нет никаких проблем. Только нос как болел, так и побаливает немного. В целом неприятная была история, но мы бойцы — идем дальше.

Через травмы к звездам
Чейк Конго

Чейк Конго, французский боец смешанных боевых искусств

Фото: Global Look Press/Derek Leung

Также уроженец Архангельской области оценил силу своего ближайшего соперника.

— Конго — матерый, выносливый, корявый, бьет неудобные удары ногами, — продолжил Сергей Харитонов. — Корявый в том смысле, что может навязать грязную борьбу около сетки, где-то повязать или ударить коленом. Ну такой — физически крепкий. Хороший бой. Ему 46? Ну а мне 41. Человек держит себя в форме. Он два года назад, в 44, выиграл у Виталия Минакова — что тут говорить? Я понимаю, что Виталик вышел не в лучшей форме, но я тоже на многие бои выходил не в лучшей форме. Например, против Джеффа Монсона в 2009-м с животиком вышел. Я не сказал бы, что сейчас нахожусь в какой-то суперформе и подхожу к бою на сто процентов. Тем не менее я готов хорошо, в Америку приехал заранее, хорошо тут поработал и поспарринговал. По большому счету я готов к бою.

Помимо насыщенной карьеры на высочайшем уровне в активе Конго самый невероятный камбэк в истории UFC. В 2011 году француз пережил два нокдауна подряд, а затем вырубил соперника двойным коротким правым хуком.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021