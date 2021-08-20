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Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от COVID-19
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Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от COVID-19

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Вакцинация является способом защиты беременной женщины и ребенка от коронавирусной инфекции. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам в пятницу, 20 августа.

«Нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие»
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«Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. Мы не сделали это сразу, после того как зарегистрировали вакцину и она прошла клинические испытания, мы достаточно долго наблюдали за процессом», — сказала она.

Также вице-премьер отметила, что специалисты пришли к выводу на основе исследований, что заболевание гораздо легче переносят те женщины, которые во время беременности привились от COVID-19, передает RT.

«Вакцинация — это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребенка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесенного ковида», — добавила она.

Ранее в этот день в Минздраве РФ беременным рекомендовали пройти вакцинацию против коронавируса, так как проведенные исследования доказали эффективность и безопасность вакцин, сообщает телеканал «360».

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено», — пояснили в ведомстве.

До этого, 18 августа, главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян сообщила, что почти 150 тыс. женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавирусной инфекции, еще не зная о беременности, при этом вакцинация никак не повлияла на ход беременности. Специалист отметила, что антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, оберегают плод от COVID-19.

11 августа директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что вакцина не оказывает никакого влияния на новорожденных. По его словам, полученные от матери антитела к коронавирусу могут защищать малышей до шести-семи месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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