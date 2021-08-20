В Минздраве предупредили о риске преждевременных родов у беременных с COVID-19

У беременных женщин, которые заболели COVID-19, повышается риск преждевременных родов. При этом вакцинация от коронавируса может защитить женщину и ее будущего ребенка. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом и у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения», — говорится в сообщении.

Новорожденные, матери которых переболели COVID-19, чаще других детей нуждались в интенсивной терапии. Перинатальная смертность у беременных с COVID-19 оказалась выше.

В Минздраве РФ беременным рекомендовали пройти вакцинацию против коронавируса, так как проведенные исследования доказали эффективность и безопасность вакцин.

«Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено», — пояснили в ведомстве.

До этого, 18 августа, главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян сообщила, что почти 150 тыс. женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавирусной инфекции, еще не зная о беременности, при этом вакцинация никак не повлияла на ход беременности. Специалист отметила, что антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, оберегают плод от COVID-19.

11 августа директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что вакцина не оказывает никакого влияния на новорожденных. По его словам, полученные от матери антитела к коронавирусу могут защищать малышей до шести-семи месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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