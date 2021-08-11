Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных «Спутником V»

Вакцинация против коронавируса препаратом «Спутник V» проходит нормально, вакцина не оказывает никакого влияния на новорожденных. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в среду, 11 августа.

«<...> Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку», — сказал он журналистам.

По словам Гинцбурга, полученные от матери антитела к коронавирусу могут защищать новорожденного до шести-семи месяцев.

Ранее в июле эксперты Стратегической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации (SAGE) отнесли беременность к состояниям, при которых увеличивается риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется вакцинация. Специалисты также порекомендовали кормящим матерям продолжать грудное вскармливание детей после вакцинации от коронавируса.

В том же месяце директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжелые последствия от перенесенного коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко 14 июля сообщал, что отрицательного влияния на течение беременности при изучении «Спутника V» выявлено не было.

Мурашко тогда уточнял, что в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции целесообразно прививать с 22-й недели беременности.

Противопоказания для применения вакцины «Спутник V» для беременных были сняты с 25 июня.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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