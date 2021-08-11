Прямой эфир
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Спорт
МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов
Мир
Производителя куклы Барби обвинили в расизме
Армия
Началась активная фаза российско-китайских учений
Сюжет:

Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных «Спутником V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцинация против коронавируса препаратом «Спутник V» проходит нормально, вакцина не оказывает никакого влияния на новорожденных. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в среду, 11 августа.

«Негативного влияния вакцинации на способность к зачатию мы не наблюдаем»
Профессор Наталия Долгушина — о воздействии COVID-19 на фертильность, рисках бесплодия и прививках для беременных

«<...> Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку», — сказал он журналистам.

По словам Гинцбурга, полученные от матери антитела к коронавирусу могут защищать новорожденного до шести-семи месяцев.

Ранее в июле эксперты Стратегической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации (SAGE) отнесли беременность к состояниям, при которых увеличивается риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется вакцинация. Специалисты также порекомендовали кормящим матерям продолжать грудное вскармливание детей после вакцинации от коронавируса.

В том же месяце директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжелые последствия от перенесенного коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко 14 июля сообщал, что отрицательного влияния на течение беременности при изучении «Спутника V» выявлено не было.

Мурашко тогда уточнял, что в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции целесообразно прививать с 22-й недели беременности.

Противопоказания для применения вакцины «Спутник V» для беременных были сняты с 25 июня.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021