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Пушкин, он же Marvel: главные культурные события недели

О чем говорили в эти дни поклонники прекрасного
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пушкин, он же Marvel: главные культурные события недели
2021-08-20 17:40:12">
2021-08-20 17:40:12
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Загадки Турандот переведут в цифру. «Сказку о рыбаке и рыбке» снимут не для детей. «Петровы в гриппе» переживают всплеск популярности. А «Табакерка» лишилась ведущих артистов. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Москва — Сеул — Турандот

Пушкин, он же Marvel
Выставка Москва - Сеул
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Софья Сандурская

В Музее Москвы открылась выставка «Москва — Сеул: общие замыслы», где представлены работы современных российских и южнокорейских художников, посвященные двум столицам. Среди хедлайнеров экспозиции — отечественная арт-группа AES+F, показывающая видеопроект Allegoria Sacra и живописный триптих по его мотивам.

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Основатели коллектива, художники Лев Евзович и Евгений Святский, сообщили «Известиям», что следующая работа AES+F будет сделана на базе NFТ. По их мнению, за этой технологией большое будущее.

— Главное ее преимущество — возможность аутентификации цифровых объектов и передачи прав собственности на них, — уточнили авторы. — Это очень резко двинуло вперед всю арт-сферу, имеющую отношение к цифровым технологиям.

Художники рассказали, что думают над специальной частью их проекта «Турандот-2070» на базе NFТ с алгоритмом, основанным на лунном цикле. Изначально этот проект был видеодекорацией для постановки оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Главная героиня символически связана с Луной, и теперь будут созданы специальные медиаалтари. Их демонстрация синхронизируется с лунным календарем: в течение 28 дней общая картина будет наполняться фрагментами, и только раз в месяц удастся увидеть изображение целиком. Также предполагается, что проект привяжут к разным местам земного шара. Человек, который смотрит инсталляцию, скажем, в Австралии, увидит иное, нежели зритель в России. Все эти алгоритмы будут уже заложены в NFT.

Смерть в «Инстаграме»

Пушкин, он же Marvel
Сказки Пушкина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве начались съемки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых». Проект состоит из шести сказочных новелл. адаптирующих пушкинские сюжеты к сегодняшним реалиям. У каждой новеллы своя команда, режиссер, сценарист и даже жанр. Первой снимут «Рыбку» по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке».

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Создатели сериала понимают: быть соразмерным Пушкину невозможно, но стать его соавтором, — шанс есть.

Если у Пушкина герои обладали магией, то у нас ее заменят компьютеры и технологии, — рассказал «Известиям» продюсер Жора Крыжовников. — Поэтому даже смерть в нашей сказке будет не физическая, а виртуальная. Заблокировал «Инстаграм» — и как бы для всех умер.

Как говорит Крыжовников, важно, чтобы у авторов было свое видение и прочтение классического сюжета. Объединяет же новеллы юмор, неотъемлемая составляющая пушкинских сказок.

— Все-таки наш проект будет для взрослых, — уточняет продюсер. — Это провокация, и детей надо поберечь.

Объяснение, почему кинематографистов заинтересовал Пушкин, для шоураннера проекта Михаила Зыгаря очевидно.

Александр Сергеевич — наше всё, поэтому начали с него, — пояснил он. — Если детям сейчас объяснять, кто такие герои Пушкина, то можно сказать, что он — наш Marvel.

Наследие Пушкина столь велико, что материала найдется не на один сезон, уверены авторы сериала. Премьера шестисерийной антологии состоится осенью 2022 года в онлайн-сервисе more.tv.

Нижний обновился

Пушкин, он же Marvel
Нижний Новгород
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Свое 800-летие Нижний Новгород празднует масштабным обновлением. Реставрация объектов культурного наследия обошлась городу на сегодняшний день в 23,5 млрд рублей — эту цифру «Известиям» назвали в областном правительстве. Самым дорогим объектом стал Нижегородский кремль — второй в России по размерам после Московского. И единственный — с уникальным рельефом и большими перепадами высот.

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Также в Нижнем Новгороде воссоздана Чкаловская лестница, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра. Построена транспортная развязка на улице Циолковского в Сормовском районе. К числу других глобальных проектов можно отнести строительство фуникулера, восстановление Большой Покровской улицы, площади Максима Горького, Нижне-Волжской набережной, Александровского сада, парка «Швейцария», Стрелки и Окской набережной, здания Нижегородской ярмарки.

Преобразилась и набережная Гребного канала — излюбленное место пляжного отдыха нижегородцев. Там теперь есть двухполосная велодорожка и беговая дорожка.

Новую жизнь в обновленных интерьерах начинает и Нижегородский оперный театр. Он наконец смог отремонтировать артистические и административные помещения.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, восстановительных работ подобного масштаба не было с тех пор, как в городе с 1950-х по 1980-е годы велась реставрация под руководством Святослава Агафонова. В общей сложности в столице Поволжья отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий, еще около 30 памятников будут доработаны к концу года.

Петровы в гриппе и на экране

Пушкин, он же Marvel
Кадр из фильма «Петровы в гриппе»
Фото: СППР

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова — вновь в топе продаж. Причем переиздание книги вызвало гораздо больший интерес, чем ее первый выход.

По сюжету, автослесарь Петров и его семья заболевают гриппом и видят галлюцинации, разительно непохожие на окружающую действительность. По словам писателя, он не прогнозировал массовый успех своего сочинения.

— Возникает замысел, и, пока его не разовьешь, он не отвяжется, — поделился он с «Известиями».

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Одна из причин повышенного читательского внимания к книге — предстоящий релиз экранизации «Петровых». Сам Алексей Сальников никакого отношения к фильму не имел: по его словам, кино живет по совершенно другим законам, и нет смысла вмешиваться. Тем не менее фильм автору романа очень понравился.

Там блестящий актерский состав, — рассказал писатель. — Также в фильме великолепная работа оператора, очень интересна режиссерская оптика. Вот, например, сцена посещения новогодней елки маленьким Петровым сначала показана глазами самого мальчика, а затем — Снегурочки. Я благодарен Кириллу Серебренникову за бережное отношение к тексту и художественной логике романа: из него не сделали комедию или нуар. Это действительно моя книга, но перенесенная на экран.

При этом Алексей Сальников считает, что в любом случае сочинитель книги не должен предъявлять претензии создателю фильма. Даже если в итоге получается несколько другое произведение, всё равно многие экранизации, от «Белого Бима» до «Сталкера» и «Соляриса», совсем неплохи и с поправкой на жанр ничуть не уступают литературным первоисточникам.

Премьера экранизации состоится в России 7 сентября. В прокат «Петровы в гриппе» выйдут двумя днями позже.

Кадры решают

Пушкин, он же Marvel
Театр Олега Табакова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Театр Олега Табакова (ТОТ) начнет очередной сезон без нескольких ведущих артистов, с которыми не продлили контракты. Труппу покинули народный артист России Михаил Хомяков и заслуженная артистка Евдокия Германова. Также театр расстался с Ольгой Красько, Василием Бриченко, Анастасией Дворянской, Ильей Богомоловым и Михаилом Бочаровым. Вячеслав Чепурченко и Василий Неверов продолжат сотрудничество с коллективом в качестве приглашенных артистов.

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В новом сезоне к труппе присоединятся выпускники Театральной школы Табакова 2021 года Милана Бру и Антон Рогачев.

— Артисты, которые покинули театр, навсегда останутся в его истории, — сообщили в пресс-службе. — Мы благодарны каждому за творческий вклад в становление и развитие театра.

Причиной расставания в пресс-службе назвали особые требования ТОТ: «Артист не может «числиться» в театре просто потому, что здесь лежит его трудовая книжка. Для полной гармонии, для продолжения общего творческого пути необходимо совпадение трех составляющих: могу, хочу, должен. Если так не получается — значит на этом этапе пути расходятся».

В связи с изменениями в труппе в ряд спектаклей вводятся новые исполнители. На роль Судьи Уоргрейва в спектакле «И никого не стало» приглашен Константин Лавроненко.

Роль Журдена в спектакле «Мольер, avec amour» сыграет Сергей Угрюмов. Роль Маркизы Доримены — Ксения Утехина. Исполнители ролей Актрисы и Сенатора в спектакле «Ночь в отеле» будут объявлены дополнительно.

Ранее худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил «Известиям», что Евдокия Германова сыграет главную роль в одной из готовящихся премьер. Будет ли это разовая акция или актриса приходит в театр на постоянной основе, худрук не уточнил.

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