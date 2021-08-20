С новым Нижним: каким стал город к 800-летнему юбилею

Реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города обошлась в 23,5 млрд рублей — итоговую цифру «Известиям» назвали в областном правительстве . Там отметили, что самым дорогим объектом стал Нижегородский кремль: его восстановление оценено в 3,7 млрд. В общей сложности в столице Поволжья отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий, еще около 30 памятников будут доработаны к концу года . Правительство региона отмечает, что к юбилею проделан грандиозный труд, впрочем градозащитники и независимые эксперты высказывают некоторые замечания.

Капитальный ремонт

Реставрация объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею, который официально отмечается с 19 по 22 августа, обошлась в 23,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в правительстве Нижегородской области, назвав объем проведенных работ беспрецедентным.

При этом изначально бюджет на 800-летие города был меньше 1 млрд рублей , заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Заметная часть из 23,5 млрд — внебюджетные средства , которые удалось привлечь из разных источников. Это крупные компании, и список их очень длинный. Большое им спасибо, — отметил он.

По информации регионального кабмина, к юбилею в городе отреставрировано более 60 объектов и обустроены 14 общественных территорий. Реализованы такие крупные задачи, как благоустройство Нижегородского кремля, воссоздание Чкаловской лестницы, которая открылась в начале августа выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра, а также строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе. К числу других глобальных проектов можно отнести строительство фуникулера, восстановление Большой Покровской улицы, площади Максима Горького, Нижне-Волжской набережной, Александровского сада и парка «Швейцария».

С новым Нижним Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— В Нижнем Новгороде удалось сохранить очень многое, но до наших дней некоторые объекты дошли не в лучшем состоянии, — подчеркнул глава области.

Он отметил, что в рамках подготовки к 800-летию реализована серия стратегических программ для развития столицы Поволжья и области, создана комфортная городская среда для нижегородцев .

С губернатором согласился руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед. Он уверен, что после проведенных работ «горожане по-новому увидят свой родной город, а у туристов будет еще один повод приехать в Нижний». Среди важных отреставрированных памятников он назвал дом Иконникова на Малой Покровской улице (Дворец бракосочетания) и дом Зайцева на Большой Печерской, а также дом Щёлокова на Варварской, известный по надписи «Здесь больше нет огня», и ряд объектов на территории церкви Трех Святителей .

— Они не один год ждали, когда ими начнут заниматься. 800-летие — самое время закрыть такие гештальты, — заметил Григорий Меламед.

Как сообщили «Известиям» в правительстве Нижегородской области, восстановительных работ подобного масштаба не было с тех пор, как в городе с 1950-х по 1980-е годы велась реставрация под руководством Святослава Агафонова .

На реставрацию такого знакового объекта, как Чкаловская лестница, потребовалось 220 млн рублей. Но наиболее сложным и дорогостоящим объектом стал Нижегородский кремль. Там было задействовано около 30 подрядных организаций — более 500 человек. Общая смета оценивается в 3,7 млрд рублей. Площадь благоустройства и ремонтно-реставрационных работ составила 177 578 кв. м, озеленения — 143 188 кв. м.

— Нижегородский кремль по размерам — второй в России после Московского Кремля. И единственный — с уникальным рельефом и большими перепадами высот. Основная задача реконструкции — как можно лучше сохранить доставшееся нам культурное наследие и передать его будущим поколениям, — подчеркнули в кабмине региона.

Все преобразилось

Если еще несколько недель назад Нижний Новгород напоминал огромную стройплощадку, где приходилось вдыхать пыль и плутать между заграждениями, то сегодня город обрел туристический лоск. Власти уже могут похвастаться сияющей новенькими фасадами Большой Покровской улицей . На наведение красоты — а это замена брусчатки, установка иллюминации и организация места для катания на скейте у кинотеатра «Октябрь» — ушло 263 млн рублей. Новый облик обрели Стрелка и Окская набережная : на месте бывшей парковки около собора Александра Невского разбили парк, а рядом с Канавинским мостом, около здания бывшей гостиницы Ермолаевых, появился амфитеатр. Отреставрировано здание Нижегородской ярмарки — на ее территории после благоустройства появились небольшой канал, дровяная печь, игровой комплекс для детей и клумбы.

Преобразилась и набережная Гребного канала — излюбленное место пляжного отдыха нижегородцев . Там теперь есть двухполосная велодорожка и беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки. На втором уровне оборудуют деревянные настилы с зонтиками и местами для отдыха, площадку для воркаута и йоги. На это было выделено 413 млн рублей.

Новую жизнь в обновленных интерьерах начинает и Нижегородский оперный театр, получивший в преддверии юбилея 27 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы. Он наконец смог обновить артистические и административные помещения.

— Откровенно говоря, состояние, в котором все это находились раньше, нельзя назвать иначе как плачевным, — призналась в беседе с «Известиями» директор Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Татьяна Маврина. — Качественный ремонт не проводился с середины прошлого века. Обшарпанные стены, грязный старый ковролин на полах, отсутствие звукоизоляции, электропроводка советских времен, отсутствие раковин в гримерках артистов — так выглядел наш театр внутри.

Начальник отдела пресс-службы Министерства культуры РФ Станислав Гапоненко сообщил «Известиям», что реставрационные работы также завершены на могиле Кузьмы Минина , доделаны фасад и интерьеры общежития института инженеров водного транспорта и кинотеатра «Рекорд», отреставрированы флигель усадьбы И. К. Лопашева, мемориальный музей Я. М. Свердлова . Выполнена реставрация монументальных памятников Нижнего Новгорода: бюста Николая Добролюбова и памятника ему, горельефа «Ленин и нижегородские марксисты», памятника Кузьме Минину, монумента «Героям и мученикам революции 1905 года», памятника Петру Нестерову.

С новым Нижним Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— На данный момент идет прием работ в Доме губернатора, где находится Нижегородский государственный художественный музей . Продолжаются работы в зданиях объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в исторической части Нижнего Новгорода — «Купеческом Нижнем». В трех зданиях — Музее фотографии, Детской художественной школе №1 (доме Бугрова) и Музее Н. А. Добролюбова — реконструкцию планируют завершить до конца 2021 года, — рассказал Станислав Гапоненко.

И после юбилея

Общественники считают, что восстановительные работы необходимо провести и в других точках Нижнего .

— На реконструкцию Большой Покровской улицы, Окской набережной и Нижне-Волжской набережной деньги выделяются ежегодно, но никто и не думает наводить порядок в Старом Канавине, находящемся рядом с Московским вокзалом. В плачевном состоянии Грузинская и Ошарская улицы , прилегающие к Большой Покровской. Про дворы, в которые любят заглядывать некоторые туристы, и говорить не приходится, — рассказал «Известиям» градозащитник Чеслав Толич.

Аттестованный эксперт Минкульта РФ, лауреат премии «Хранитель наследия», член ИКОМОС Алексей Давыдов в беседе с «Известями» отметил, что в некоторых случаях речь шла не о реставрации . В качестве примера эксперт привел знаменитый дом князя Чегодаева, построенный в 1851 году — образец позднего классицизма с переходом в эклектику. Однажды это здание пережило пожар, на его восстановление долго искали средства и исполнителя работ, но появившийся наконец подрядчик возвел новую конструкцию из клееного бруса.

— От памятника не осталось ничего, он не может считаться объектом культурного наследия. Максимум это носитель информации, — заключил Алексей Давыдов.

По мнению нижегородских градозащитников, введение подобной практики может сказаться на репутации российской школы научной реставрации и размыть исторический облик старого Нижнего — одного из немногих крупных городов России, сохраняющего существенный массив памятников деревянного зодчества и целостные фрагменты исторической застройки.

С новым Нижним Фото: ТАСС/Владимир Войтенко

В правительстве региона отметили, что после проведения юбилея реставрационные работы продолжатся. В дополнение к уже сданным 60 объектам культурного наследия еще около 30 будут доделаны к концу года.

— Есть объекты, сроки сдачи которых переносятся по объективным причинам, так как в процессе реставрации вскрываются новые вопросы, требующие дополнительных исследований, пересмотра проекта и дополнительного финансирования , — сообщили в правительстве.

В качестве примера там приводят Литературный музей (дом В.Бурмистровой с интерьером).

— В музее случился пожар, после которого процесс реставрации осложнился. Чтобы восстановить всё, что возможно, сроки сдачи объекта увеличены. В таких случаях заказчик выбирает качество объекта, а не срок сдачи , — подчеркнули в правительстве Нижегородской области.

Там считают, что неиспользуемые объекты культурного наследия нужно вовлекать в гражданский оборот, повышать их инвестиционную привлекательность. В целом же восстановление третей столицы — задача общенационального масштаба, уверены в региональном кабмине.