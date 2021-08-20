Дело возбудили в отношении владельца аквапарка после отказа впустить ребенка-аутиста

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка города Волжский, куда не пустили ребенка с диагнозом «аутизм». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства 20 августа.

Сотрудник на входе отказал 14-летнему подростку в посещении аквапарка, объяснив это тем, что мальчику якобы нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории.

Родители выложили видео разговора с охранником в Сеть. После этого региональная прокуратура инициировала проверку.

Владелец аквапарка «XXI век» Григорий Газарян рассказал «Известиям», что лично принял решение не пустить мальчика-инвалида. Он уверен, что таким образом предотвратил потенциальный несчастный случай.

Роспотребнадзор установил, что ребенку отказали в посещении аквапарка по причинам, связанным с состоянием его здоровья.

«Действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора при наличии такой возможности», — указали в ведомстве.

Административное дело возбуждено в соответствии с ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ («Отказ потребителю в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья»).

30 июля в Ижевске администрация кафе, где отказались обслуживать девочку-инвалида на коляске, принесла извинения ее семье. Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и детский омбудсмен.

26 июля в Санкт-Петербурге в одном из дворов Красносельского района женщина пыталась прогнать детей с особенностями, возмутившись тем, что они гуляют на той же детской площадке, что и ее внучка. Петербурженка заявила, что дети-инвалиды «пугают» других детей, поэтому им не стоит гулять вместе с ними. По факту поведения женщины региональный главк СКР начал проверку.

После скандала с воспитанниками инклюзивного центра местные жители собрали больше миллиона рублей на поддержку организации.