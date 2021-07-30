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Ижевское кафе извинилось за отказ обслужить девочку-инвалида

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В Ижевске администрация кафе, где отказались обслуживать девочку-инвалида на коляске, принесла извинения ее семье. Об этом сообщает портал «Милосердие» со ссылкой на члена совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Удмуртии.

По словам представителя общественной организации, конфликт создал один сотрудник из-за своей неграмотности. На самом деле это совершенно нормальное и доступное место, сказал активист.

Между тем, ИА «Сусанин» отмечает, что в публичной плоскости представители кафе пока не прокомментировали инцидент. На странице заведения в Instagram пользователи требуют объяснить, почему женщину с ребенком-инвалидом не пустили за столик.

Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и детский омбудсмен.

26 июля жительница одного из домов Красносельского района Санкт-Петербурга возмутилась из-за того, что дети с особенностями развития гуляли на площадке с ее внучкой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.

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