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Петербуржцы помогли инклюзивному центру после скандала с особенными детьми

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Жители Санкт-Петербурга всего за сутки собрали больше полумиллиона рублей на поддержку инклюзивного центра после скандала с воспитанниками организации, когда женщина начала агрессивно вести себя по отношению к детям с особенностями развития. Об этом в среду, 28 июля, рассказал телеканал РЕН ТВ.

Волну общественного возмущения вызвало поведение жительницы одного из петербургских дворов, которая, завидев на детской площадке воспитанников организации, устроила скандал. Однако сейчас женщина покинула район, где произошли события, и перестала выходить на связь: она не общается даже с сотрудниками правоохранительных органов.

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Так, завидев детей с особенностями развития, весь двор разразили крики и угрозы женщины, в том числе в адрес сотрудников центра социализации. Как рассказала помощник руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник, скандалистка пыталась прогнать особенных детей, якобы по той причине, что они пугали ее ребенка. По факту поведения женщины областной Следственный комитет начал проверку.

Женщина увела своего ребенка с площадки, дабы он не контактировал с воспитанниками инклюзивного центра, несмотря на то, что до этого девочка спокойно качалась на качелях, не испытывая дискомфорта.

Так или иначе, общественность пытается выяснить некоторые детали биографии скандальной петербурженки. Известно, например, что она жена бизнесмена, а свои порядки участница скандала начала устанавливать еще с самого начала заселения посредством постоянных жалоб администрации жилищного комплекса на непонравившихся гостей.

По словам одной из воспитательниц центра Ирины, подобного рода стычки возникали и раньше, однако на этот раз конфликт дошел до рукоприкладства, после чего сотрудникам организации пришлось успокаивать детей.

Родители малышей с особенностями развития осудили такое поведение и выразили готовность отстаивать свои права. История распространилась по социальным сетям, вызвав аналогичную реакцию на поведение женщины-агрессора.

«Это очень страшно, так быть не должно в цивилизованном государстве в XXI веке», — прокомментировала ситуацию актриса Анастасия Веденская.

Накануне, 27 июля, соседка женщины-агрессора по дому поделилась своими впечатлениями об участнице конфликта, назвав ее «вечно недовольной» и конфликтной.

Видео с инцидентом на одной из площадок Красносельского района Санкт-Петербурга появилось в сети накануне.

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