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Мальчка-аутиста не пустили в аквапарк в Волгоградской области

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Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку после того, как семью с мальчиком с диагнозом аутизм не пустили в аквапарк в городе Волжский. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Родители засняли разговор с сотрудником на входе на видео и выложили в Сеть, пишет «Газета.ру».

«Не пустили в аквапарк, потому что он ребенок-инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территорий. Хотя на официальном сайте написано — «инвалидам с 7 лет при посещении 50-процентная скидка», — сообщила мать мальчика на своей странице в Instagram.

30 июля в Ижевске администрация кафе, где отказались обслуживать девочку-инвалида на коляске, принесла извинения ее семье. Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и детский омбудсмен.

26 июля в Санкт-Петербурге в одном из дворов Красносельского района женщина пыталась прогнать детей с особенностями, возмутившись тем, что они гуляют на той же детской площадке, что и ее внучка. Петербурженка заявила, что дети-инвалиды «пугают» других детей, поэтому им не стоит гулять вместе с ними. По факту поведения женщины региональный главк СКР начал проверку.

После скандала с воспитанниками инклюзивного центра местные жители собрали больше миллиона рублей на поддержку организации.

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