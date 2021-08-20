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В Монако нашли завещание российского бизнесмена Олега Бурлакова

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В Монако обнаружено завещание российского бизнесмена Олега Бурлакова, который в июне этого года умер от последствий коронавируса на 72-м году жизни. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил источник «Известий».

По его информации, документ уже зарегистрирован в суде. Примечательно, что в нем не упоминается ни вдова Бурлакова Людмила, ни его совершеннолетние дочери, проживающие в Канаде. Других подробностей о завещании бизнесмена пока нет.

Информация о смерти Бурлакова появилась 26 июня. Некоторые источники утверждали, что один из богатейших людей России по версии Forbes умер от последствий перенесенного коронавируса в московском госпитале Лапино, другие — что бизнесмен ушел из жизни в Монако, где проживал в последние годы. На следующий день его семья подтвердила данные о смерти и заявила, что намерена провести независимую международную экспертизу обстоятельств его кончины.

Кроме того, позднее между родственниками возникли споры о месте захоронения Бурлакова. Так, его жена и дочери собирались вывезти тело покойного за рубеж, а его родная сестра Вера Казакова добавилась проведения похорон в Санкт-Петербурге. Как пишет Forbes, тело Бурлакова было передано его жене 8 июля.

Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Входил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с оценкой состояния в $650 млн. Ему также принадлежала парусная яхта Black Pearl («Черная жемчужина») длиной 106,7 м, которая способна передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.

Бизнесмен начал предпринимательскую деятельность в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась научно-исследовательскими работами и разрабатывала топливные системы для военной промышленности и детали для космических аппаратов.

Со своей женой Людмилой Олег Бурлаков с 2018 года находился в состоянии бракоразводного процесса и раздела имущества. При этом известно, что после подачи заявления о разводе женщина с дочерьми общалась с предпринимателем только через адвоката.

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