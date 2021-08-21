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«Нестеров и Григоренко сильно помогут ЦСКА в этом сезоне»

Защитник армейцев Марсель Ибрагимов — о возвращении из НХЛ двух лидеров команды прошлых лет и матче против «Спартака»
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Хоккеисты московского ЦСКА 19 августа сыграли в столице первый контрольный матч в ходе подготовительного периода к сезону КХЛ. На своей домашней арене в «Парке Легенд» на Автозаводской улице они в овертайме уступили московскому «Спартаку» (1:2). Эта встреча стала первой в тренерской карьере для легендарного советского и российского центрального нападающего Сергея Федорова, который в июле неожиданно сменил во главе армейцев Игоря Никитина.

После матча «Известия» пообщались с защитником ЦСКА Марселем Ибрагимовым, который рассказал о впечатлениях от сборов и встречи со «Спартаком», поделился мнением о возвращении в клуб из НХЛ олимпийских чемпионов защитника Никиты Нестерова и нападающего Михаила Григоренко, а также оценил свою февральскую поездку со сборной России на Шведские хоккейные игры.

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— Как вам предсезонка и первый товарищеский матч ЦСКА этим летом?

— Интересная игра. Очень много поработали перед этим на сборе, готовились к тому, чтобы выйти на лед в этой встрече. Играли на победу. Как и всегда. Теперь готовимся дальше.

— Что-нибудь новое появилось в тренировочном процессе с приходом Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА?

— Не знаю, не буду комментировать. Все мы работаем также в полную силу каждую смену — и атака, и оборона. Всё у нас так же, как и до этого.

— Как в команде встретили вернувшихся из НХЛ Никиту Нестерова и Михаила Григоренко?

— Ребята — профессионалы. Всегда приятно тренироваться и играть с такими хоккеистами. Они нам нужны. Мы рады, что они вернулись. И Нестеров, и Григоренко очень сильно помогут команде в этом сезоне. Так что могу только порадоваться их приходу.

— Сами на какое игровое время в предстоящем сезоне рассчитываете? Как оцените шансы закрепиться в главной команде ЦСКА?

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— Ну это не мне решать. Я думаю, нужно выкладываться максимально и проявлять себя на тренировках, в матчах, играть по системе, действовать, как умею, и показывать свои лучшие качества. Тогда шансы будут. И надо ими воспользоваться. Если всё это будет получаться, то у меня появится больше игрового времени.

— Кого видите основными конкурентами ЦСКА в предстоящем сезоне?

— Думаю, что все команды хороши. Все серьезно готовятся к сезону, укомплектовываются. Поэтому каждый год расклад сил может меняться. Каждая команда будет выходить и играть на победу.

— В феврале вас из ВХЛ вызвали в сборную России на этап Евротура в Швецию. Вы тогда не сыграли ни одного матча, но что вам дал тот период в национальной команде?

— Хороший опыт. До этого ни разу в сборную не вызывался. Точнее, ранее это случалось только однажды (в мае 2016 года в составе молодежной команды «Россия 2» на Кубке Черного моря в Сочи. — «Известия»), но не в главную команду страны. Интересно было там поработать и посмотреть на игру. Собрались хорошие молодые ребята. И мы здорово поработали на тренировочных занятиях. Думаю, это было только в плюс.

Справка «Известий»

Марсель Ибрагимов родился 4 августа 1997 года. Рост 190 см, вес 74 кг. Хоккеем начал заниматься с семи лет, когда проживал в поселке Богатые Сабы в Татарстане. Три года провел в школе «Тимерхан» в Казани. В 12 лет перешел в школу казанского «Ак Барса», где провел два сезона. Затем в 2011–2014 годах занимался в школе московского «Динамо».

В 2014 году на драфте КХЛ был выбран минским «Динамо». Тем же летом уехал в Канаду, где выступал в WHL (Западная хоккейная лига). Провел один матч за «Эдмонтон», после чего оказался в клубе «Виктория Роялс». В период 2014–2017 годов в течение трех сезонов провел 182 матча и набрал по системе «гол+пас» 21 (3+18) очко в регулярном чемпионате, в плей-офф WHL сыграл в 21 матче и отдал три голевые передачи.

Летом 2017 года вернулся в Россию, оказавшись в системе ЦСКА. Дебютировал в КХЛ 19 декабря 2017 года в домашнем матче против челябинского «Трактора» (3:1). Это была единственная игра Ибрагимова в сезоне-2017/18 в главной команде армейцев. В следующих двух сезонах провел в регулярном чемпионате КХЛ девять встреч и сделал одну результативную передачу. В сезоне-2020/21 сыграл за ЦСКА 14 матчей, сделав две голевые передачи в регулярном чемпионате. В плей-офф сыграл пять встреч.

Большую часть четырехлетней карьеры в ЦСКА провел за фарм-клуб армейцев «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге. В сезоне-2019/20 выиграл Кубок Шелкового пути — приз победителю регулярного чемпионата ВХЛ. В феврале 2021 года, будучи игроком «Звезды», был вызван в национальную сборную России. Поехал с ней на этап Евротура в Швеции, но там не сыграл ни одного матча.

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