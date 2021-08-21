«Нестеров и Григоренко сильно помогут ЦСКА в этом сезоне»

Хоккеисты московского ЦСКА 19 августа сыграли в столице первый контрольный матч в ходе подготовительного периода к сезону КХЛ. На своей домашней арене в «Парке Легенд» на Автозаводской улице они в овертайме уступили московскому «Спартаку» (1:2). Эта встреча стала первой в тренерской карьере для легендарного советского и российского центрального нападающего Сергея Федорова, который в июле неожиданно сменил во главе армейцев Игоря Никитина.

После матча «Известия» пообщались с защитником ЦСКА Марселем Ибрагимовым, который рассказал о впечатлениях от сборов и встречи со «Спартаком», поделился мнением о возвращении в клуб из НХЛ олимпийских чемпионов защитника Никиты Нестерова и нападающего Михаила Григоренко, а также оценил свою февральскую поездку со сборной России на Шведские хоккейные игры.

— Как вам предсезонка и первый товарищеский матч ЦСКА этим летом?

— Интересная игра. Очень много поработали перед этим на сборе, готовились к тому, чтобы выйти на лед в этой встрече. Играли на победу. Как и всегда. Теперь готовимся дальше.

— Что-нибудь новое появилось в тренировочном процессе с приходом Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА?

— Не знаю, не буду комментировать. Все мы работаем также в полную силу каждую смену — и атака, и оборона. Всё у нас так же, как и до этого.

— Как в команде встретили вернувшихся из НХЛ Никиту Нестерова и Михаила Григоренко?

— Ребята — профессионалы. Всегда приятно тренироваться и играть с такими хоккеистами. Они нам нужны. Мы рады, что они вернулись. И Нестеров, и Григоренко очень сильно помогут команде в этом сезоне. Так что могу только порадоваться их приходу.

— Сами на какое игровое время в предстоящем сезоне рассчитываете? Как оцените шансы закрепиться в главной команде ЦСКА?

— Ну это не мне решать. Я думаю, нужно выкладываться максимально и проявлять себя на тренировках, в матчах, играть по системе, действовать, как умею, и показывать свои лучшие качества. Тогда шансы будут. И надо ими воспользоваться. Если всё это будет получаться, то у меня появится больше игрового времени.

— Кого видите основными конкурентами ЦСКА в предстоящем сезоне?

— Думаю, что все команды хороши. Все серьезно готовятся к сезону, укомплектовываются. Поэтому каждый год расклад сил может меняться. Каждая команда будет выходить и играть на победу.

— В феврале вас из ВХЛ вызвали в сборную России на этап Евротура в Швецию. Вы тогда не сыграли ни одного матча, но что вам дал тот период в национальной команде?

— Хороший опыт. До этого ни разу в сборную не вызывался. Точнее, ранее это случалось только однажды (в мае 2016 года в составе молодежной команды «Россия 2» на Кубке Черного моря в Сочи. — «Известия»), но не в главную команду страны. Интересно было там поработать и посмотреть на игру. Собрались хорошие молодые ребята. И мы здорово поработали на тренировочных занятиях. Думаю, это было только в плюс.