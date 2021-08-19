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Американские военные эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек

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Более чем 5,2 тыс. военнослужащих США в настоящее время находятся в аэропорту Кабула и обеспечивают его безопасность. Они эвакуировали с территории аэровокзала около 7 тыс. человек. Об этом в четверг, 19 августа, на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне сообщил генерал Хэнк Тейлор, отвечающий в числе прочего за вопросы логистики в ходе проведения операций по эвакуации людей из афганской столицы.

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«Военное присутствие США в Кабуле на данный момент насчитывает более 5,2 тыс. военнослужащих. Аэропорт Кабула остается в безопасности и открытым для полетов», — сказал он.

Тейлор также констатировал, что американские солдаты эвакуировали из воздушной гавани порядка 7 тыс. человек.

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

17 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что три базы в Соединенных Штатах готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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