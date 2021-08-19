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РФ выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны

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Россия готова предоставить свою гражданскую авиацию для вывоза из Афганистана любого числа афганцев в другие страны. Об этом в четверг, 19 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала дипломат на брифинге.

При этом Захарова отметила, что на консульском учете в посольстве в Афганистане находится порядка ста граждан России.

В основном это этнические афганцы, которые в разное время учились в России и СССР, обзавелись семьями и получили гражданство, а затем возвратились на свою историческую родину.

«Консульская служба посольства сфокусирована на работе с ними и другими обращениями от российских граждан», — сказала она.

Ранее в этот же день посольство РФ в Кабуле призвало россиян сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа.

15 августа представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

16 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов.

Он также отмечал, что Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь шла о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

Из-за того что местные жители пытаются улететь из Афганистана после прихода талибов, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек.

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