Лавров заявил о готовности РФ возобновить московский формат по Афганистану

Россия готова в случае необходимости возобновить работу московского формата по Афганистану, такой диалог на сегодняшний день имеет наибольшие перспективы для содействия урегулированию ситуации в стране. Об этом в четверг, 19 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, представители движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) пока еще не контролируют всю территорию республики.

«Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана. Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.

В связи с этим глава российского ведомства указал на целесообразность проведения переговоров в «московском формате».

«Я убежден, что «московский формат» имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана», — отметил он.

Министр напомнил, что «московский формат» включает в себя все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индию, США, Иран, Россию и афганские конфликтующие стороны.

«Мы пока официальных предложений не делали, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата», — добавил Лавров.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они заявили о намерении объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

23 июля Лавров уже отмечал, что Россия считает «московский формат» самым эффективным для решения кризиса в Афганистане.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в июле заявлял, что новая встреча «московского формата» по афганскому мирному урегулированию может пройти, когда для ее проведения будут созданы все условия.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.