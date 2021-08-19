МВД предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от некоторых проверок

МВД России предложило упростить процедуру техосмотра путем отказа от некоторых обязательных проверок, сообщает в среду, 18 августа, «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.

Ведомство предложило отказаться от следующего: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, а также замер уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Также в МВД предложили не брать во внимание трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В ведомстве полагают, что перечисленные изменения дадут возможность сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, так как это позволит им не использовать часть диагностического оборудования. Предложения обсуждаются с «профессиональным сообществом», но конкретного документа пока нет.

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил 19 июля в правительство России план по реформированию системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Данные меры предполагают, в частности, сохранение обязательного техосмотра.

7 августа МВД взяло на изучение рекомендации Совета Федерации по реформированию системы техосмотра и сохранению регулярной проверки автомобилей.

3 августа «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса сообщал о намерении ведомства ужесточить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО.

Таким образом, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.