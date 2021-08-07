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МВД изучает рекомендации СФ по сохранению обязательного техосмотра

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МВД России взяло на изучение рекомендации Совета Федерации по реформированию системы техосмотра и сохранению регулярной проверки автомобилей, сообщили в субботу, 7 августа, в пресс-центре ведомства.

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«В настоящее время рекомендации Совета Федерации <...> «О внесении изменений в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» поступили в МВД России и находятся на рассмотрении», — цитирует заявление ТАСС.

В МВД отметили, что в настоящее время считают преждевременным высказывать свою позицию по этим рекомендациям.

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил 19 июля в правительство России план по реформированию системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Данные меры предполагают, в частности, сохранение обязательного техосмотра.

3 августа «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса сообщил о намерении ведомства ужесточить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра.

Согласно документу, первое фото, сделанное перед началом проверки, должно изображать авто в позиции спереди и сбоку, а также стоящего рядом проверяющего специалиста. При этом на снимке он должен стоять в полный рост лицом к камере. В конце проверки делается фотография с такой же композицией, только вид автомобиля сзади.

В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Известиям», что ужесточение требований к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра не имеет смысла, так как бессмысленной является сама процедура техосмотра.

Ранее, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года. Для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

В качестве стимула для владельцев транспортных средств к добровольному прохождению технического осмотра в МВД предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог в случае прохождения соответствующей процедуры.

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