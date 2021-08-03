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Минтранс запланировал ужесточить процедуру прохождения техосмотра

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В России намерены ужесточить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом во вторник, 3 июля, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса.

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Согласно документу, первое фото, сделанное перед началом проверки, должно изображать авто в позиции спереди и сбоку, а также стоящего рядом проверяющего специалиста. При этом на снимке он должен стоять в полный рост лицом к камере. В конце проверки делается фотография с такой же композицией, только вид автомобиля сзади.

Проект также регламентирует запрет на применение каких-либо фотоэффектов, изменяющих изображение, — файлы не должны подвергаться редактированию. Как объяснили в Минтрансе, данная мера обусловлена ростом числа случаев фальсификации фотографий при загрузке в информационную систему техосмотра.

Специалисты при этом считают, что эти меры не помогут устранить случаи мошенничества, пишет «Газета.ру».

19 июля стало известно, что Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство РФ план реформирования системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Данные меры предполагают, в частности, сохранение обязательного техосмотра.

Ранее, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года. Для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

При этом для стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению технического осмотра в МВД предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог в случае прохождения соответствующей процедуры.

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