В театре «Табакерка» рассказали о прекращении контрактов ряда артистов

Московский театр Олега Табакова перечислил артистов, которым не продлят контракты в этом году, соответствующее объявление опубликовано в среду, 18 августа, в Telegram-канале театра.

Так, театр покинут народный артист Михаил Хомяков, заслуженная артистка Евдокия Германова, а также Ольга Красько, Василий Бриченко, Анастасия Дворянская, Илья Богомолов и Михаил Бочаров. В качестве приглашенных артистов продолжат сотрудничество с театром Вячеслав Чепурченко и Василий Неверов.

«Артисты, которые покинули театр, навсегда останутся в его истории. Мы благодарны каждому за творческий вклад в становление и развитие театра», — отмечается в публикации.

Отказ от продления контрактов объяснили тем, что актер не может «числиться в театре, просто потому, что здесь лежит его трудовая книжка».

«Для полной гармонии, для продолжения общего творческого пути необходимо совпадение трех составляющих: могу, хочу, должен. Если так не получается — значит, на этом этапе наши пути расходятся», — заявили в театре.

В связи с этими изменениями в несколько спектаклей войдут новые исполнители. Так, на роль Судьи Уоргрейва в спектакле «И никого не стало» пригласили Константина Лавроненко. Сергей Угрюмов исполнит роль Журдена в спектакле «Мольер, avec amour». Роль Маркизы Доримены возьмет на себя Ксения Утехина.

Исполнителей ролей Актрисы и Сенатора в спектакле «Ночь в отеле» объявят дополнительно.

При этом в новом сезоне в труппу войдут выпускники Театральной школы Табакова 2021 года Милана Бру и Антон Рогачев.

17 августа в театре празднуется день рождения его основателя Олега Табакова, при нем была принята контрактная система. В театре этот день принят за начало нового рабочего года.

Ранее, 7 июля, руководитель Московской театральной школы и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о первом в истории Школы вузовском наборе. На первый курс зачислено 27 человек из Удмуртии, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тамбова, Челябинска. Брянской, Воронежской, Иркутской, Пензенской областей. Всего в формате очного собеседования было просмотрено 1200 абитуриентов. До вступительных испытаний было допущено 53.

В 2019 году Театральной школе Олега Табакова присвоили статус высшего учебного заведения. Тогда Машков обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой о проведении на базе колледжа эксперимента по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.